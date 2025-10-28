Я нашел ошибку
Главные новости:
Опавшие листья нередко содержат микроорганизмы, загрязняющие вещества и аллергены.
Терапевт рассказала об опасности фотосессий с осенними листьями
Ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала переведут как обычно — 5 ноября.
Детские пособия в Самарской области в ноябре перечислят досрочно
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
К ошибкам в питании, приводящим к разрушению костей, врач отнесла несколько основных.
Врач-эндокринолог рассказал о продуктах, которые разрушают кости
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
Самарская команда в 1/4 финала (этап 1) сыграет на выезде против «КАМАЗа».
️Определился соперник «Крыльев Советов» в FONBET Кубке России
Согласно законопроекту, медосмотры, психологические тесты и заседания призывной комиссии будут проходить на протяжении всего года.
ГД приняла закон о круглогодичном призыве
Здание 1949 года постройки находится в непригодном состоянии: конструкции изношены и разрушаются, имеется угроза полного обрушения.
Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.98
-1.99
EUR 92.02
-2.06
Терапевт рассказала об опасности фотосессий с осенними листьями

28 октября 2025 22:14
78
Опавшие листья нередко содержат микроорганизмы, загрязняющие вещества и аллергены.

Терапевт Красногорской больницы Нафисет Хачмафова рассказала об опасности фотосессий с осенними листьями для здоровья, пишут "Известия".

Опавшие листья нередко содержат микроорганизмы, загрязняющие вещества и аллергены, отмечает «Радио 1». Когда листву подбрасывают, в воздух поднимается опасный аэрозоль с пылью, спорами грибов и бактериями, который может вызвать раздражение дыхательных путей и сильные аллергические реакции.

Особенно опасно собирать листья рядом с дорогами и промышленными зонами, где на них скапливаются тяжелые металлы, нефтепродукты, сажа и другие токсины. Эти вещества способны проникать в организм через кожу или дыхательные пути.

Также, отметила врач, в опавшей листве активно развиваются плесень, сапрофиты, клещи и личинки насекомых, что может привести к микозу кожи, аллергическому дерматиту и воспалительным осложнениям у людей с ослабленным иммунитетом, отмечает агентство городских новостей «Москва». Кроме того, на листьях могут быть паразиты и возбудители кишечных инфекций, особенно если рядом выгуливают животных.

 

Фото:   pxhere.com

 

Теги: Медицина

