Терапевт назвала нетипичный признак инфаркта миокарда

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Врач терапевт, диетолог Алка Патель рассказала, что необъяснимая рвота или частая тошнота могут указывать на инфаркт миокарда. Об этом сообщил в среду, 27 января, британский портал Express.

«Когда сердечная мышца умирает из-за нехватки кислорода, поврежденная ткань выделяет ряд метаболитов, включая молочную кислоту, которая стимулирует нервные волокна, вызывающие тошноту и рвоту. <…> Если у вас необъяснимая рвота или постоянная тошнота, особенно при физических нагрузках, это может быть тревожным сигналом», — сказала врач.

Она отметила, что симптомы инфаркта могут посылать сигналы по всему телу, в том числе и в желудок. Как объяснила специалист, во время сердечного приступа приток крови к сердцу неожиданно блокируется, обычно это происходит из-за тромба.

Патель добавила, что еще одним неожиданным симптомом инфаркта могут быть вспотевшие ладони, пишут "Известия".

Ранее в этот день российский врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что люди с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями тяжелее переносят погодные аномалии. Специалист дала советы, как людям из группы риска переносить перепады температур.

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