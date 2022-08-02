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Терапевт назвала необходимые для приема в течение года витамины

2 августа 2022 23:34
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Втамин D, магний и омегу-3 необходимо принимать круглый год.

Некоторые витамины для поддержания здоровья необходимо принимать в течение всего года, а не только в рамках курса, пишут "Известия". Об этом 1 августа рассказала терапевт высшей категории клиники «Медскан» Елизавета Юргаева.

Среди таких витаминов специалист назвала магний, омегу-3 и витамин D.

«Возглавляет этот список магний в биодоступной форме. Наш организм постоянно расходует этот микроэлемент. Понервничали — теряем магний. Стареем — теряем магний. А уж если у нас проблемы с ЖКТ (желудочно-кишечным трактом. — Ред.), почками, эндокринной системой или есть непролеченные инфекции, усвоение магния из пищи снижается до минимума», — сказала врач «Газете.Ru».

Кроме того, из-за частых перекусов и редкого употребления рыбы организму часто не хватает омеги-3. По словам Юргаевой, за восполнением этого вещества особенно стоит следить поклонникам здорового образа жизни (ЗОЖ), так как они сторонники обезжиренных диет.

Всем, кто живет севернее Средиземноморья, необходимо в течение года употреблять витамин D. В зависимости от особенностей организма врач назначает либо чистую форму витамина D3, либо комбинацию D3 + К2. Специалист подчеркнула, что для усвоения этих витаминов организм не должен испытывать дефицит жиров.

 

Фото:    pxhere

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