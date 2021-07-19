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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проект "санитарного щита" в РФ разработан, результатом станет предупреждение развития пандемий, передает РИА Новости.

"Еще один урок пандемии - необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности страны. Без этого невозможно сохранение населения и устойчивое социально-экономическое развитие. Как уже отметил Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - ред.), во исполнение вашего поручения мы разработали проект "санитарный щит". Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекцией в страну и развития пандемии", - рассказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции.

"Возможность, хочу еще раз это подчеркнуть, за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции, и за четыре месяца - вакцины против них", - рассказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции, комментируя пилотный проект "санитарный щит".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2024 г для 80% россиян будет доступна своевременная диагностика инфекций.

Она добавила, что РФ планирует укрепить санитарно-карантинный контроль на границах, чтобы предотвратить завоз инфекций, будут построены новые и модернизированы старые лаборатории.

"И уже к 2024 году обеспечим возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска, ... Для 80% россиян станет доступной быстрая - в течение 24 часов - и качественная, своевременна диагностика инфекций", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции.

Фото: РИА Новости / Александр Астафьев