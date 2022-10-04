 Студентка Тольяттинского медицинского колледжа заняла второе место в национальном чемпионате «Абилимпикс»

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Подведены итоги Объединенного Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Почетное второе место в номинации «Медицинский и социальный уход» заняла студентка Тольяттинского медицинского колледжа Софья Лосева.



В этом году в чемпионате приняли участие 2448 конкурсантов из 84 регионов Российской Федерации. Участники соревновались по 79 компетенциям.



Самой многочисленной в категории «Студенты» стала компетенция «Медицинский и социальный уход». В третий раз Тольяттинский медицинский колледж стал площадкой для проведения соревнований в очно-дистанционном формате.



В ходе состязания 52 участникам необходимо было выполнить конкурсное задание по осуществлению ухода за пациентом со стомой в условиях стационара. Финалистка отборочного этапа VII Национального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Медицинский и социальный уход», учащаяся выпускного курса Тольяттинского медколледжа по специальности «Сестринское дело» Софья Лосева вошла в состав сборной команды Самарской области. Софья продемонстрировала отличную подготовку и профессионализм. Ее выступление получило высокую оценку экспертов.

Фото: минздрав СО