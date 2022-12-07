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Стоматолог: в 90% случаев кариес является причиной потери зубов

7 декабря 2022 20:28
89
Как пояснила стоматолог, бактерии, вызывающие кариес и заболевания десен, питаются едой.

Кариес — это самое распространенное заболевание в мире, и в 90% случаев оно является причиной потери зубов. Об этом в среду, 7 декабря, «Известиям» рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Елена Мартынова.

Она пояснила, что кариес приводит к разрушению тканей зуба — кислоты бактерий активируют выход кальция из эмали с последующим образованием полости.

«Изначально, с пищей, водой, воздухом бактерии попадают в полость рта. Также кариесогенные бактерии все родители передают своим детям. Условия для жизнедеятельности бактерий в полости рта идеальные, поэтому их количество и разнообразие с каждым годом только растет», — отметила Мартынова.

Как пояснила стоматолог, бактерии, вызывающие кариес и заболевания десен, питаются едой. Невозможно создать стерильные условия в ротовой полости, поскольку против этих микроорганизмов нет препаратов. Единственный вариант — добиться условий, при которых они не будут способствовать разрушению эмали зубов. Для этого следует максимально очищать поверхности зубов и межзубные промежутки.

По словам Мартыновой, форма зубов природой задумана так, чтобы пища максимально долго задерживалась на зубах для тщательного пережевывания. Из-за этого человеку сложно почистить зоны в углублениях на эмали, вдоль десны, между зубами. Именное в этих участках происходит скопление остатков пищи и продуктов жизнедеятельности микроорганизмов — кислот и токсинов. На эмали это приводит к кариесу, а в зоне десны — к ее воспалению.

«Выход — коррекция навыков чистки зубов на приеме у стоматолога, подбор щетки и предметов гигиены, обследования раз в полгода для ранней диагностики стоматологических заболеваний, профессиональная гигиена как минимум два раза в год», — рекомендовала специалист.

Вместе с тем она отметила, что бывают ситуации, при которых даже тщательная домашняя гигиена не приносит никакого результата. Так, причиной могут стать неправильный прикус, скученность зубов, несостоятельные пломбы и коронки, разрушенные зубы, пришеечные дефекты эмали.

«Поэтому необходимость посещения стоматолога раз в полгода и профессиональная гигиена — это не рекламный слоган, это единственный вариант сохранить наше стоматологическое здоровье», — резюмировала Мартынова.

 

Фото:   ru.freepik.com

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