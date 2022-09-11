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Стоматолог: сон на боку может спровоцировать изменение положения зубов и формы лица

11 сентября 2022 14:20
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Привычка спать на животе или боку с открытым ртом вызывает давление на одну сторону лица.

Частый сон на боку или на животе может спровоцировать изменение положения зубов и формы лица. Об этом рассказал стоматолог Николай Ожерельев 11 сентября, пишут "Известия".

По его словам, привычка спать на животе или боку с открытым ртом вызывает давление на одну сторону лица, в результате чего челюсти отклоняются от своего нейтрального положения, травмируется жевательная система.

«Со временем такое давление может вызвать изменение положения зубов и, как следствие, формы лица. Также не стоит подкладывать под лицо руку, так как это приводит к неравномерной нагрузке на зубы и деформации прикуса», — цитирует специалиста Ura.ru.

Для сна должна быть правильная подушка, отметил он, а сон без подушки нарушает прикус.

«Правильная подушка должна обеспечивать поддержку так, чтобы шея была расположена параллельно матрасу. В состоянии покоя зубы не должны соприкасаться друг с другом или быть плотно сжатыми. Это означает, что челюсти расслаблены», — рассказал стоматолог

На спине не рекомендуется спать сразу после удаления зуба мудрости, так как сон в такой позе может вызвать отек. Первые несколько ночей после удаления надо спать на боку на высокой подушке.

 

Фото:    ru.freepik.com

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