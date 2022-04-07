Стало известно о дефиците линз Acuvue в России

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Представители салонов оптики объясняют нехватку ограничениями отгрузки со стороны производителя и сложностями с логистикой. Линзы Acuvue не попали в список продукции Johnson & Johnson, поставки которой в Россию компания ограничила.



В рознице возник дефицит контактных линз Acuvue, рассказали «Коммерсанту» представители трех салонов оптики. Издание обратило внимание и на проблемы с заказом линз в интернет-магазинах: в «Линзы.ру» они доступны только по предзаказу, а в «Очкарике» при оформлении заказа онлайн обещают доставить линзы в пункт самовывоза в начале мая.



Производитель Acuvue — американская компания Johnson & Johnson. В конце марта она объявила о приостановке поставок в Россию средств личной гигиены. Поставки линз компания не прекращала.



Руководитель направления закупок направления «Мягкие контактные линзы» сети «Счастливый взгляд» Виктория Кособуцкая сообщила, что до 10 марта производитель отгружал линзы полностью, а затем стал поставлять только специализированные товары (например, линзы при астигматизме). 1 апреля поставки возобновились в небольшом объеме, и сейчас сеть обслуживает мартовские заказы. При этом производитель на 25% увеличил оптовые цены на следующую закупку, запланированную на 18 апреля.



По мнению Кособуцкой, ограничения отгрузок вызваны повышенным спросом в марте, и сотрудничество американской компании с российскими оптиками продолжится.



Управляющий партнер «Интероптики» Евгений Веселов рассказал, что из-за повышенного спроса в марте компания хотела увеличить объемы отгрузок линз, но в Johnson & Johnson сообщили о введенном квотировании для розницы. Заказать дополнительные партии до апреля было невозможно, но даже после получения поставок в начале апреля потребности удалось закрыть лишь частично. Веселов предположил, что квотирование продолжится во втором квартале: так Johnson & Johnson попытается сохранить товарные остатки Acuvue из-за отсутствия новых поставок.



Директор по развитию «Айкрафт оптики» Михаил Костик сообщил «Коммерсанту», что в конце марта Johnson & Johnson уведомила сеть о временной приостановке поставок линз. Запасов «Айкрафт оптики» хватит на полгода, уточнил Костик.



Представитель еще одной сети оптик сказал газете, что сроки поставок линз от других производителей (Bausch & Lomb, CooperVision, Alcon, Ciba Vision) тоже увеличились из-за сложностей с логистикой, при этом квотирование они не вводили.



В «Счастливом взгляде» на Acuvue приходится 50% продаж в рознице и 70-80% — в онлайне. В RNC Pharma в 2021 году завезли линз этой марки на 5,4 млрд руб. — это 55% от общего объема импорта. Спрос в «Айкрафт оптике» в марте год к году вырос в 1,5-2 раза, в «Интероптике» — в 2-2,5 раза (при росте цен на 15-20%), в «Счастливом взгляде» — в 3-4 раза, отмечает «Коммерсантъ».

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