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Стало известно, как самарские больницы будут работать в майские праздники

28 апреля 2023 12:59
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Стало известно, как самарские больницы будут работать в майские праздники

В больницах Самарской области на период майских праздников организуют фильтры. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

— Для приема больных с признаками вирусных инфекций будут работать отдельно выделенные кабинеты. Но в случае появления признаков ОРВИ, обострения хронических заболеваний, лучше остаться дома и вызвать врача. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122, — сообщили в Минздраве.

Служба неотложной помощи будет дежурить в своем обычном режиме с 08:00 до 20:00, пишет 63.ру.

— Жители смогут посетить поликлиники и с профилактической целью: пройти вакцинацию в прививочных кабинетах и профилактические обследования в рамках диспансеризации. График можно найти на сайтах больниц, — рассказали медики.

В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи. При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам: 03, 103, 112.

Круглосуточно будут работать травмпункты. Вот их адреса в Самаре:

1. Больница имени Пирогова, Полевая, 80а.

2. Больница имени Семашко, Калинина, 32.

3. Больница № 7, Крайняя, 17.

4. Больница № 10, Медицинская, 4б.

5. Больница имени Середавина, детский травмпункт, Ташкентская, 159.

В Новокуйбышевске будет работать Центральная городская больница по адресу Пирогова, 1, к. 3. В Сызрани — центральная городская и районная больница на Комарова, 1. В Тольятти:

1. Поликлиника № 3, Цветной бульвар, 16.

2. Больница № 2, Баныкина.

Также в Минздраве пообещали, что в медучреждениях продолжат выдавать и льготные лекарства.

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