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Спрос на защитные маски с фильтром вырос в 2,5 раза

21 января 2022 13:35
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спрос на защитные маски с фильтром вырос в 2,5 раза

Аналитики AliExpress Россия выяснили, что в период с 10 по 18 января спрос на защитные маски с фильтром вырос в 2,5 раза по сравнению с периодом с 1 по 9 января. Трехслойные маски выросли за этот же период в 2 раза, среди популярных товаров маски голубого и черного цвета.

Среди защитных масок россияне чаще всего выбирали респираторы KN95 с уровнем защиты FFP2 и фильтром, а также комплекты из 10-100 штук сменных масок.

Вырос спрос и на дизайнерские многоразовые маски: он увеличился в 1,8 раза. В этой категории пользователи часто выбирают маски с блёстками и принтами, которые подходят для многоразового использования. За комплект из пяти таких многоразовых масок россияне готовы отдать в среднем от 150 до 300 рублей.

Спрос на персональные медицинские приборы для дома увеличился в два раза за период. При этом 6 мест в топ-10 наиболее популярных товаров в категории занимают пульсоксиметры, также популярны аппараты для измерения давления и мониторинга сердечной активности.

Среди пульсоксиметров пользователи выбирают модели с большим ЖК-дисплеем и готовы потратить на популярные модели от 400 до 900 рублей. Популярностью пользуются и электронные термометры, чаще всего россияне выбирают бесконтактные инфракрасные термометры стоимостью от 400 до 800 рублей.

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