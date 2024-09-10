Специалисты Самарской поликлиники №1 проводят рентгенологические исследования на новом оборудовании

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Современный цифровой рентген-аппарат поступил в Самарскую городскую поликлинику №1 в рамках национального проекта «Здравоохранение». Оборудование позволяет проводить весь спектр рентгенологических исследований - рентгеноскопию пищевода и желудка, ирригоскопию, внутривенную урографию и исследования костно-суставной системы.



Исследования на новом оборудовании проходят прикрепленные к поликлинике пациенты – порядка 80 человек в день.



«Новый аппарат значительно улучшил качество и скорость исследований. Результаты исследований записываются и сохраняются на устройстве, а также при необходимости передаются другим специалистам», – отметила заведующая рентген-диагностическим отделением Екатерина Борякова.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов