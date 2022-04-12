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Специалисты Приволжской больницы приобрели жилье на льготных условиях

12 апреля 2022 13:56
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Специалисты Приволжской больницы приобрели жилье на льготных условиях

Специалисты Приволжской центральной районной больницы получили выплаты для компенсации первоначального взноса по ипотеке на жилье.
Напомним, в Самарской области ведется плановая работа по модернизации первичного звена здравоохранения. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе с 2021 года реализуется новая мера социальной поддержки медицинских работников. Специалисты в селах и малых городах получают компенсацию первоначального взноса по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости.
Выплаты уже получили 29 медицинских работников, в том числе специалисты Приволжской больницы — участковый врач-педиатр и медицинская сестра.
«Я родилась здесь, в селе Приволжье, — рассказала медицинская сестра Валентина Мартынова. — В 1999 году окончила Безенчукское медучилище и осталась на родной земле, трудоустроилась в отделение скорой медицинской помощи Приволжской районной больницы, где работаю по сей день. В работе медицинской сестры меня еще во время обучения привлекала возможность оказывать неотложную и экстренную помощь. С каждым годом я совершенствую свои навыки, расширяю круг профессиональных знаний. Благодаря новым мерам социальной поддержки я смогла приобрести квартиру, что стало отличным подспорьем для нашей семьи».
Напомним, с 2021 года в Самарской области также реализуется другая мера социальной поддержки медработников, направленная на улучшение жилищных условий. Врачи и средние медицинские работники в возрасте до 35 лет могут получить компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита. Выплаты уже получили два специалиста Приволжской больницы.

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