Специалисты Пестравской больницы получили «подъемные» при трудоустройстве

79

Специалисты Пестравской центральной районной больницы, трудоустроившиеся по наиболее востребованным специальностям, получили единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей.



В 2021 году по поручению Губернатора Дмитрия Азарова размер единовременных выплат для специалистов, трудоустроившихся по наиболее востребованным специальностям в год окончания учебного учреждения, был увеличен до 200 тысяч рублей. Для представителей наиболее дефицитных специальностей — врачей общей практики и врачей в составе бригад скорой помощи — выплата составляет 300 тысяч рублей.



Медицинская сестра Регина Кокотова ведет прием пациентов в фельдшерско-акушерском пункте села Тяглое Озеро.



«Я с детства мечтала связать свою жизнь с медициной, но путь к детской мечте оказался тернистым, — рассказала Регина Владимировна. — По совету родителей после школы я получила высшее техническое образование. Однако призвание жило во мне, и в 28 лет я уже осознанно выбрала медицину — поступила в Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной. Во время обучения познакомилась со своим будущим мужем, который жил и работал в Пестравском районе, поэтому по окончании колледжа выбор места работы был очевиден. В Пестравской больнице мне предоставили меры социальной поддержки, которые очень помогли нам с мужем воплотить свои планы — усовершенствовать животноводческую ферму и обустроить быт. Недавно в нашем селе началось возведение нового фельдшерско-акушерского пункта. Это значит, уже скоро мы с коллегами будем принимать пациентов в современном здании, оснащенном новым медоборудованием».



Единовременные выплаты при трудоустройстве в этом году получили 75 специалистов медучреждений региона. Всего в 2022 году планируется охватить этой мерой социальной поддержки 450 выпускников образовательных организаций, которые примут решение о работе в учреждениях здравоохранения Самарской области.

Фото: минздрав СО