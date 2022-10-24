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Специалисты Октябрьской горбольницы оказывают медицинскую помощь на новых автомобилях на базе «Лады-Гранта»

24 октября 2022 22:14
134
Новый автотранспорт активно используется для организации работы мобильных медицинских бригад.

Специалисты Октябрьской центральной городской больницы оказывают медицинскую помощь на новом автотранспорте. В августе этого года автопарк учреждения пополнили 6 новых автомобилей на базе «Лада-Гранта», приобретенные в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Новый автотранспорт активно используется для организации работы мобильных медицинских бригад.

 «Городской округ имеет большую протяженность. Очень важно, чтобы наши специалисты были максимально мобильными, оперативно добирались до самых дальних его районов, — отметила главный врач Октябрьской больницы Светлана Шугурова. — Новые автомобили закреплены за поликлиническим отделением. Наиболее активно они используются для оказания помощи маломобильным пациентам и вакцинации людей старшего возраста на дому. Также с их помощью доставляем лекарственные препараты пациентам и транспортируем биоматериалы на исследования. Людей старшего возраста при необходимости доставляем в медицинские подразделения».

На новых машинах специалисты учреждения совершили 310 выездов к пациентам, 92 пациента были доставлены в подразделения для прохождения лечебно-диагностических мероприятий.

Всего в этом году в рамках регионального проекта в медучреждения Самарской области поступит 141 единица автотранспорта.

 

Фото:   минздрав СО

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