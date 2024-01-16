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Специалисты областного кардиодиспансера провели более 3000 коронарных вмешательств пациентам с ишемической болезнью сердца

16 января 2024 13:34
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Специалисты областного кардиодиспансера провели более 3000 коронарных вмешательств пациентам с ишемической болезнью сердца

Ежегодно увеличивается число диагностических процедур - коронароангиографий, а также оперативных вмешательств - ангиопластика и стентирование коронарных артерий пациентам с ишемической болезнью сердца. Эта работа организована в 8 специализированных центрах, оснащённых высокотехнологичным оборудованием. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в подразделения службы с 2019 года всего поставлены 116 единиц современного оборудования, в том числе ангиографы, аппараты КТ и МРТ.

«В настоящее время помимо медикаментозной терапии одним из основных методов лечения пациентов с ишемической болезнью сердца является реваскуляризация миокарда. Это восстановление кровотока по коронарным артериям, пораженным атеросклерозом, включая проведение чрескожного коронарного вмешательства (ангиопластика и стентирование коронарных артерий), а также коронарное шунтирование. Чрескожное коронарное вмешательство необходимо в лечении таких грозных проявлений ишемической болезни сердца как инфаркт миокарда и нестабильная стенокардия. В этих ситуациях особое значение играет временной интервал от момента начала заболевания до выполнения ЧКВ.
«Золотой стандарт» – 90 минут от появления симптомов до восстановления кровотока по коронарной артерии, когда возможно сохранить жизнеспособность миокарда», - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения заболеваний, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения областного кардиодиспансера Темур Кислухин.

Сегодня в области работают всего 8 ЧКВ- центров, в том числе 5 в Самаре, 2 в Тольятти и 1 в Сызрани, открытый в 2023 году. Ежегодно увеличивается число проводимых чрескожных коронарных вмешательств. Например, только в областном кардиодиспансере:
за последние годы количество таких операций возросло в 2 раза. В 2023 году оно составило более 3 тысяч..

«Рост доступности таких операций – это в первую очередь снижение смертности. Наша задача не только спасти жизнь пациенту, но и минимизировать последствия заболевания, а также профилактировать повторные сосудистые катастрофы», - подчеркнул специалист.

 Всем пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо строго следовать рекомендациям лечащего врача. Специалисты также напоминают, что основные факторы риска заболеваний - повышенное артериальное давление, употребление табака, повышенный уровень сахара в крови, отсутствие физической активности, избыточная масса тела и ожирение.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

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