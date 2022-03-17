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Специалисты напоминают о важности профилактики и раннего выявления онкозаболеваний у женщин

17 марта 2022 17:29
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Наиболее частой формой злокачественных новообразований у женщин остается рак молочной железы. За 2021 год в области было выявлено около 1700 новых случаев.

Специалисты напоминают о важности профилактики и раннего выявления онкозаболеваний у женщин

Март традиционно считается месяцем заботы о женском здоровье. Злокачественные новообразования женской репродуктивной системы занимают лидирующие позиции в структуре онкологических заболеваний жителей Самарской области. Но их успешное излечение возможно при выявлении злокачественных новообразований на ранней стадии.

Наиболее частой формой злокачественных новообразований у женщин остается рак молочной железы. За 2021 год в области было выявлено около 1700 новых случаев.

«Важно помнить, что женщинам необходимо проводить ежемесячное самообследование молочных желез и не откладывать визит к специалисту. При своевременном выявлении заболевание возможно вылечить в 95% случаев», — подчеркнул главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области,  главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, д.м.н. Андрей Орлов.

Рак шейки матки является одним из самых частых онкологических заболеваний у женщин. В последнее время отмечается тенденция его роста у женщин в возрасте моложе 35 лет. В настоящее время доказана ведущая роль вируса папилломы человека в развитии этого вида рака.

Злокачественная опухоль яичников является опасным онкологическим заболеванием, так как даже на поздних стадиях может проявляться только слабо выраженными симптомами. При этом до 5% случаев смертности от онкологических заболеваний приходится именно на рак яичников. За 2021 год в Самарской области выявлен 331 новый случай заболевания злокачественными новообразованиями яичников.

«Женщинам для профилактики рака не стоит забывать о своевременном лечении заболеваний половой сферы. Даже при отсутствии жалоб и заболеваний женщинам до 40 лет надо приходить на прием к гинекологу 1 раз в год, после 40 лет необходимо посещать специалиста не реже 1 раза в полугодие», — отметила заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района Ирина Назаркина, сообщает пресс-служба минздрава СО.

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Здравоохранение
Наиболее частой формой злокачественных новообразований у женщин остается рак молочной железы. За 2021 год в области было выявлено около 1700 новых случаев.
17 марта 2022  17:29
Специалисты напоминают о важности профилактики и раннего выявления онкозаболеваний у женщин
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