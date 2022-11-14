Специалисты Исаклинской ЦРБ оказывают медицинскую помощь на новом автотранспорте

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Специалисты Исаклинской центральной районной больницы оказывают медицинскую помощь на новом автотранспорте. Летом этого года в учреждение поступили 3 новых автомобиля на базе «Лада-Гранта», приобретенные в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Напомним, региональный проект реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом. В этом году в рамках регионального проекта в медучреждения Самарской области поступит 141 единица автотранспорта.



Автомобили переданы в отдаленные медицинские подразделения Иаклинского района — отделения врачей общей практики в селах Новое Ганькино и Ключи.



«Еще один автомобиль используем исходя из потребностей других подразделений, — пояснил главный врач Исаклинской больницы Александр Медведев. — Автотранспорт незаменим для организации работы врачей и фельдшеров, которые выезжают к пациентам на дом: посещают людей старшего возраста для проведения вакцинации и диспансеризации, обслуживают маломобильных жителей, доставляют биоматериал в лабораторию. При необходимости доставляем пациентов в офис врача общей практики или поликлинику».



За 3 месяца работы новых автомобилей медработники совершили более 250 выездов. 70 больных были доставлены в медицинские организации. Фельдшер ФАП села Смольково Резида Горшенина обслуживает населенные пункты Смольково и Два Ключа.



«Очень удобно, что я сама могу быстро доехать до своих пациентов, оказать им помощь, привезти необходимое лекарство, —рассказала Резида Рафаэльевна. — За нашу оперативность постоянно слышу слова благодарности от пациентов».

Фото: минздрав СО