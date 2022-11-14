Специалисты Исаклинской ЦРБ оказывают медицинскую помощь на новом автотранспорте

Я нашел ошибку
Главные новости:
Также Путин присвоил аналогичное звание Ольге Дехтяренко из ЯНАО.
Путин присвоил супруге Рамзана Кадырова Медни Кадыровой звание "Мать-героиня"
В общей сложности претенденты на победу оплатили тепло на 43,3 млн рублей.
«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Осенний марафон»
В здании полностью заменили конструкцию кровли, обновили окна и двери, установили новую отопительную и канализационную системы и приступили к отделочным работам.
Самарцы восстанавливают Центр первичной медико-санитарной помощи в Снежном
Уголовное дело в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Сызрани завершено расследование уголовного дела по факту жестокого убийства рыбака
Заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Самарской области с Наманганской областью Республики Узбекистан
Был проведен прием осужденных по личным вопросам.
Областную соматическую больницу УФСИН СО посетил прокурор Игорь Сядуков
Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 30.12.2022 года .
Начался отборочный этап областного конкурса «Лучшая трудовая династия Самарской области»
Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
-1.02
EUR 61.54
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Специалисты Исаклинской ЦРБ оказывают медицинскую помощь на новом автотранспорте

14 ноября 2022 16:47
174
В учреждение поступили 3 новых автомобиля на базе «Лада-Гранта».

Специалисты Исаклинской центральной районной больницы оказывают медицинскую помощь на новом автотранспорте. Летом этого года в учреждение поступили 3 новых автомобиля на базе «Лада-Гранта», приобретенные в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, региональный проект реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом. В этом году в рамках регионального проекта в медучреждения Самарской области поступит 141 единица автотранспорта.

Автомобили переданы в отдаленные медицинские подразделения Иаклинского района — отделения врачей общей практики в селах Новое Ганькино и Ключи.

 «Еще один автомобиль используем исходя из потребностей других подразделений, — пояснил главный врач Исаклинской больницы Александр Медведев. — Автотранспорт незаменим для организации работы врачей и фельдшеров, которые выезжают к пациентам на дом: посещают людей старшего возраста для проведения вакцинации и диспансеризации, обслуживают маломобильных жителей, доставляют биоматериал в лабораторию. При необходимости доставляем пациентов в офис врача общей практики или поликлинику».

За 3 месяца работы новых автомобилей медработники совершили более 250 выездов. 70 больных были доставлены в медицинские организации. Фельдшер ФАП села Смольково Резида Горшенина обслуживает населенные пункты Смольково и Два Ключа.

 «Очень удобно, что я сама могу быстро доехать до своих пациентов, оказать им помощь, привезти необходимое лекарство, —рассказала Резида Рафаэльевна. — За нашу оперативность постоянно слышу слова благодарности от пациентов».

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В учреждение поступили 3 новых автомобиля на базе «Лада-Гранта».
14 ноября 2022  16:47
Специалисты Исаклинской ЦРБ оказывают медицинскую помощь на новом автотранспорте
174
В Самарской области зарегистрировано более 120 тысяч пациентов с эти заболеванием.
14 ноября 2022  15:13
14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом
198
В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Среди них — врач-терапевт Динара Янгазова.
14 ноября 2022  14:48
В Ставропольскую ЦРБ удалось привлечь 7 специалистов
206
38 медучреждений оснащены современными системами эндоскопической визуализации, гибкими эндоскопами, автоматическими установками для дезинфекции аппаратов.
13 ноября 2022  18:20
Высококлассное оборудование помогает врачам региона эффективно выявлять и лечить предопухолевые патологии
531
По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.
12 ноября 2022  22:28
Михаил Мурашко: регионам РФ поручено сделать запас лекарств минимум на четыре месяца
894
Они оценил уникальные разработки, цифровые решения СамГМУ и научно-исследовательский потенциал вуза.
12 ноября 2022  16:12
«Прорывной шаг в медицине»: Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров оценили инновационный потенциал СамГМУ
760
Нормальное давление не должно превышать 120 и 80.
12 ноября 2022  15:16
Минздрав СО: начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем
671
В СамГМУ запущено масштабное крупносерийное производство медицинских изделий и оборудования.
12 ноября 2022  14:19
Михаил Мурашко о запуске в СамГМУ производства медизделий: "Это медицина будущего"
716
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
12 ноября 2022  13:18
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
672
С помощью новейшего эндоскопического оборудования в диспансере также регулярно проводятся процедуры полипэктомии – операции по удалению полипов кишечника.
11 ноября 2022  14:51
В эндоскопическое отделение Самарского онкодиспансера в этом году поступило новое современное оборудование
712
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
1455
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
13212
Весь список
В центре внимания
Заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
14 ноября 2022  17:39
Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Самарской области с Наманганской областью Республики Узбекистан
388
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
14 ноября 2022  10:50
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
375
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
14 ноября 2022  10:30
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
215
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
14 ноября 2022  09:53
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
227
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
13 ноября 2022  10:48
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке в Самаре
865
Весь список