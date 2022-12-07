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Специалисты федерального исследовательского центра высоко оценили работу оториноларингологической и сурдологической служб региона

7 декабря 2022 16:41
237
Специалисты федерального исследовательского центра высоко оценили работу оториноларингологической и сурдологической служб региона

Две недели рабочая группа Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России изучала все аспекты деятельности специализированных служб региона. Выезд был организован в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

 На итоговом совещании под председательством министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна специалисты НМИЦ дли комплексную оценку отолорингологической и сурдологической службам региона.

В заседании приняли участие начальник отдела организационно-методического руководства региональными медицинскими организациями по профилю «оториноларингология» НМИЦО ФМБА России Дмитрий Липсон, главный внештатный специалист оториноларинголог Приволжского федерального округа Андрей Шахов, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по оториноларингологии, заведующий кафедрой оториноларингологии имени академика РАН И.Б.Солдатова СамГМУ Татьяна Владимирова, главный внештатный специалист сурдолог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий сурдологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Ольга Тамбовцева, главный специалист по детской челюстно-лицевой хирургии министерства здравоохранения Самарской области Александр Серегин, врачи научного центра, руководители управлений министерства здравоохранения региона, главные врачи лечебных учреждений.

«Мы ознакомились с работой оториноларингологической службы, посетив все отделения, которые есть в регионе, ряд взрослых и детских поликлиник, все сурдологические центры, — отметил Дмитрий Липсон. — ЛОР-служба Самарской области производит благоприятное впечатление и заслужила позитивной оценки».

Главный внештатный специалист оториноларинголог Приволжского федерального округа Андрей Шахов отметил, что самарских специалистов отличают грамотное выполнение задач, профессионализм, серьезный подход к делу.

Подводя итоги визита, коллеги из Национального медицинского центра подчеркнули, что в целом в области работу служб можно оценить положительно. Они отметили организацию работы в отделении в Тольяттинской больнице имени Баныкина, в областной клинической больнице им. В.Д. Середавина, высокий уровень организации скрининга и сурдологической службы, также обратили внимание на вопросы, требующие пристального внимания и принятия мер – кадровая ситуация, материально-техническое оснащение отделений.

 «Для нас этот визит – возможность взглянуть на работу подразделений со стороны и составить план развития службы. Я благодарю коллег за предложения и их максимальную детализацию. Эксперты озвучили ряд вопросов, которые касаются не только материально-технического оснащения, но и организационного сопровождения службы. Совместно с сотрудниками ведомства, главными внештатными специалистами будем выполнять задачи, которые перед нами поставили специалисты федерального центра», — подчеркнул Армен Бенян.

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Здравоохранение
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