Специалисты Борской больницы выполнили более 1000 выездов к пациентам на новых автомобилях

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Оперативно оказывать помощь жителям Борского района помогают 4 автомобиля «Лада-Ларгус», поставленные в центральную районную больницу благодаря национальному проекту «Здравоохранение». С начала года медработники совершили на них более 1000 выездов.



Врач общей практики Надежда Молозина оказывает помощь жителям поселка Новый Кутулук и близлежащих населенных пунктов Борского района — сёл Долматовка, Ново-Геранькино, Соковнинка, Подгорное и Соколовка. Наиболее отдаленный населенный пункт — поселок Комсомольский — расположен на расстоянии 47 км от офиса.



«Машину используем практически ежедневно. Выезжаем на дом к маломобильным пациентам, которые в силу возраста и наличия хронических заболеваний требуют особого внимания, — отмечает врач. — Осматриваем больных с неотложными состояниями и признаками вирусных инфекций. Выезжаем в села для проведения диспансеризации, выполняем ЭКГ-исследования и забор крови для анализа, направляем биоматериал в лабораторию. Очень удобно, что автомобиль оснащен носилками. При необходимости и пациентов с травмами транспортируем на рентгенографию».



Машины поступили в учреждение в 2022 году. Две из них прикреплены к поликлиническому отделению больницы в селе Борское.



«Удобные, комфортабельные, манёвренные автомобили необходимы для работы первичного звена, — подчеркнул главный врач Борской больницы Николай Пастухов. — С их помощью мы доставляем маломобильных пациентов в ближайшие подразделения на консультации к врачам, для проведения необходимых диагностических мероприятий. В фокусе особого внимания, конечно, пациенты, не обследованные более трех лет».





Фото: минздрав СО