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Специалисты благотворительного фонда "Дорога жизни" проверили самарские интернаты

6 августа 2024 19:19
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По итогам консилиума они дадут сотрудникам рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению и предложат свои идеи по развитию системы помощи таким детям.

В минувшие выходные в регионе работали специалисты благотворительного фонда "Дорога жизни". Они посетили учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам консилиума они дадут сотрудникам рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению и предложат свои идеи по развитию системы помощи таким детям.

"Скрининговые" выезды в регионы - часть программы "Медицина вместе". Их регулярно проводят для того, чтобы познакомиться с системой помощи детям-сиротам, узнать о потребностях конкретного субъекта РФ и найти варианты решения самых острых проблемы.

За 7 лет работы состоялось более ста выездов в 40 регионов страны. Почти 7,5 тысячи воспитанников сиротских учреждений получили грамотную медицинскую помощь. Более 300 детей лечились в московских стационарах при поддержке фонда.

В Самарской области представители фонда посетили дом-интернат и дом ребенка "Солнышко" в столице региона и сергиевский дом-интернат. Прием вела целая команда специалистов: к нам приехали педиатр, офтальмологи, психиатр и психолог.

- Наша задача - проанализировать работу учреждений, чтобы потом предложить и выбрать направление по дальнейшему улучшению, выстроить план, помочь советом и делом для повышения качества услуг, - говорит руководитель медицинского отдела фонда, педиатр Вера Панова.

По ее словам, на этот раз у медиков был особый запрос - дети из самарского интерната нуждались в обследовании офтальмолога. По его итогам пациенты, которым уже нужны очки, получат рецепты и рекомендации по дополнительным обследованиям.

А для учреждения пропишут программу работы со слабовидящими подопечными. Персонал обучат всем необходимым навыкам - правильно подбирать оправу, приучать детей к очкам, сопровождать их на этапе адаптации.

Вера Панова заметила, что у Самарского интерната прекрасный опыт социализации. Дети посещают очную школу, поэтому здесь направят силы именно на работу с офтальмологическими проблемами. Уже достигнуто соглашение о продолжении сотрудничества.

Кроме того, на круглом столе по итогам выезда обсудили вопросы оказания помощи паллиативным больным и возможности проведения реабилитации для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

- Самарская область - высокоресурсный регион, где любят, понимают и ценят детство, тем более особое детство, и своей приоритетной миссией видят заботу о сложных, уязвимых, трогательных и хрупких ребятах. Такую работу нужно поддерживать обязательно, - подчеркнула Панова.

Она особо отметила персонал домов-интернатов.

- Человеческий фактор, эти сердца - это наше золото. Как здорово, что вокруг детей собираются такие любящие люди. Их методы работы с воспитанниками с различными нарушениями - федеральное достояние. Поэтому мы вас искренне призываем к сотрудничеству на каждом этапе. Готовы ответить на любые вопросы, при необходимости организовать стажировки, - сказала врач.

Врио заместителя министра, руководитель департамента по делам инвалидов и организации социального обслуживания министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая напомнила, что в нашем регионе всегда охотно сотрудничают с общественными организациями и рады своеобразному общественному контролю, который помогает найти точки роста.

- Мы настроены на взаимодействие и долгосрочное сотрудничество. Мы понимаем, что невозможно сделать все сразу, но мы готовы меняться к лучшему. Поэтому ценим помощь извне, рады почерпнуть какие-то новые знания, - говорит она. - Мы понимаем, что за нами стоит судьба каждого ребенка. Кто-то из них найдет семью, кто-то останется в нашей системе и будет жить в интернате. Но мы хотим, чтобы они чувствовали себя равными с остальными детьми, общались с ними. Чтобы их жизнь была достойной. Мы не можем сделать счастливым другого человека, но мы можем дать ему возможность быть счастливым. И я думаю, что у нас впереди большая хорошая работа, чтобы дети, которые живут в наших учреждениях, были счастливы.

Источник:   СОВА

 

Фото: Юлия Рубцова

Теги: Медицина Самара

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