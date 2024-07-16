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Специалист минздрава СО: как восстановить функции головного мозга после инсульта

16 июля 2024 21:30
166
Специалист минздрава СО: как восстановить функции головного мозга после инсульта

Как восстановить функции головного мозга после инсульта?

Рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской реабилитации Анна Шишкина:

"Инсульт — внезапное нарушение мозгового кровообращения.

Самые распространенные последствия для человека после инсульта:
Физические. Нарушение глотания, слабость в теле и конечностях, недержание, боль в голове и теле, паралич, нарушения сна, слуха и зрения.
Психологические. Депрессия, тревожные расстройства, псевдобульбарный синдром - непроизвольный плач.
Когнитивные. Потеря памяти, проблемы с речью и ее пониманием, нарушение рационального мышления.

Основные правила эффективной реабилитации и восстановления:

- ранее начало
- систематичность
- последовательность
- разноплановость.

После стационарного лечения пациенту необходимо наладить режим дня, что, в свою очередь, положительно влияет на психическое состояние. При нарушении речи пациентам рекомендуется обратиться к логопеду для восстановления утраченной функции.

Для скорейшего возвращения человека после перенесенного инсульта к привычной жизни необходимо обеспечить ему особый уход.

Своевременный и систематические гигиенические процедуры, массажи дают человеку чувства защищенности, психологического комфорта.

Правильное питание, поддержка физической активности, снижение уровня стресса положительно влияют на общее состояние и приводит к быстрейшему восстановлению.

Занятия для восстановления памяти также должны проходить систематически. Хорошо себя зарекомендовали практики - чтение, просмотры фильмов, с дальнейшим обсуждением их, отгадывания кроссвордов, освоение новых навыков.

Комплекс нелекарственных методов восстановления когнитивных нарушений включает:

- когнитивную гимнастику
- когнитивные тренинги
- психологические и поведенческие коррекционные методики, где усилия в основном направлены на улучшения сна, арт и музыкотерапию
- психотерапевтические методики.

Важно в домашних условиях освоить дыхательные практики, практические навыки саморегуляции.
Одно из упражнений - это управление дыханием. Эффективное средство влияния на тонус мышц и эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание с участием мышц живота понижает возбудимость нервных центров, способствует мышечному расслаблению. Частое грудное дыхание, наоборот, обеспечивает высокий уровень активности организма.

 Примеры упражнений на развитие памяти и внимания:

- Сидя с закрытыми глазами, представить свою комнату. Родственники озвучивают 10 слов - предметов мебели, вещей, находящихся в комнате. Их следует запомнить и в порядке озвученной очереди расположить в представленном помещении.
- Закрыв глаза, мысленно рисовать цифры от 0 до 9, только в качестве кисти выступает кончик носа.
- Полезным будет пересказывание услышанной истории или придумывание коротких рассказов на заданные темы.
-  Арт-терапия (рисование) зарекомендовала себя как доступный и действенный метод восстановления".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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