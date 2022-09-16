Специалист Клиник СамГМУ Екатерина Киндалова о важности вакцинации от гриппа

164

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Самары, заведующий инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ, кандидат медицинских наук Екатерина Киндалова:



- Важной частью профилактики сезонных респираторных вирусных инфекций является вакцинация от гриппа. Иммунный ответ на вакцину формируется от двух недель до месяца (в среднем — 21 день) и обеспечивает защиту до года. Оптимальное время для того, чтобы сделать прививку, — период с сентября по ноябрь.



Вакцинация снижает риски заражения и надежно защищает организм от тяжелого течения инфекции. Тяжелее всего заболевание переносят дети, люди старшего возраста, беременные женщины и лица с ослабленным иммунитетом, а также люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями, такими как эмфизема легких, хронический бронхит, астма, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, сахарный диабет. Им особенно важно пройти вакцинацию, и сделать это необходимо как можно скорее.



Перед прививкой обязательно проводится медицинский осмотр и консультация врача-терапевта. На приеме необходимо сообщить об имеющихся хронических заболеваниях, аллергических реакциях, текущих или недавно перенесенных острых заболеваниях. Беременным женщинам вакцинация против гриппа проводится только во II и III триместрах беременности.



В период пандемии новой коронавирусной инфекции каждому из нас важно подумать о профилактике. Одновременное заболевание гриппом и COVID-19 может обернуться тяжелыми последствиями для здоровья. Риск летального исхода гриппа у пациентов, имеющих хронические болезни легких, выше в 120 раз, а при сочетании сердечно-сосудистой патологии с заболеваниями органов дыхания – более чем в 400 раз.



Берегите своё здоровье и здоровье ваших близких!

Фото: минздрав СО