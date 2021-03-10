Создана надеваемая только на нос маска от COVID-19

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Сотрудники мексиканского Национального политехнического института создали и запатентовали назальную маску, которая поможет в борьбе с коронавирусом в повседневной жизни, передают "Известия" со ссылкой на портал Jornada.

Изобретение должно усилить меры по защите здоровья людей в повседневной жизни, когда обычную маску надо снимать при приеме пищи, питье, чистке зубов и так далее.

Ученый из Медицинской школы и координатор проекта Густаво Акоста Альтамирано отметил, что разработка назальной маски Mask Eating возникла как необходимость в усилении санитарной защиты, особенно перед лицом более заразных штаммов нового коронавируса.

По его словам, чтобы сделать маску эффективным барьером для снижения заражения SARS-CoV-2, исследовательская группа приняла во внимание размер аэрозолей (менее 5 микрон) и оценила различные материалы. В итоге был подобран самый подходящий материал для изготовления маски.

В настоящее время группа исследователей ведет переговоры с компанией, которая будет отвечать за производство новой маски, чтобы вскоре сделать ее доступной для приобретения.

В начале марта академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что если в стране прибегнуть к максимально жестким ограничениям с соблюдением всех мер безопасности, то пандемия прекратится через две недели.

«Есть два пути. Мы сейчас с вами… все надели маски, все надели перчатки и жесточайшим образом всё соблюдаем. И вот с этого момента две недели, и всё закончится», — заявил он.

Фото: IPN/"Известия"