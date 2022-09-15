Сотрудники продуктовых магазинов «Магнит» региона прошли вакцинацию в мобильном ФАПе

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Сегодня порядка 100 сотрудников сети продуктовых магазинов «Магнит» прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Чтобы пройти процедуру без отрыва от работы, по договоренности с Самарской городской больницей №8 была организована выездная вакцинация в мобильном фельдшерско-акушерском пункте.



ФАПы ранее были распределены между медучреждениями региона, в том числе, поступили они и в Самару. Кабинеты врачей на колёсах оснащены всем необходимым медицинским оборудованием. Они позволяют повысить оперативность оказания медицинских услуг для жителей, а также работают как передвижные комплексы по вакцинированию. Комплексная работа по укреплению материально-технической базы медучреждений и развитию здравоохранения региона в целом ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.



В самарском филиале сети «Магнит» работает более 8 500 человек. В прошлом году вакцинацию прошли свыше 80% сотрудников. Это позволило магазинам бесперебойно работать в период пандемии коронавируса, чтобы у жителей региона была возможность приобретать продукты питания и товары первой необходимости. В этом году сотрудники сети проходят повторную вакцинацию, чтобы снова сформировать коллективный иммунитет.



«Сейчас это очень актуально. Осенью, как правило, начинается сезон простуд, поэтому обязательно нужно защитить себя и своих близких, коллег, с которыми работаем. Все мы коммуницируем 24x7: чем больше людей пройдет вакцинацию, тем лучше мы обезопасим себя, своих родных и всех, кто вокруг», - считает сотрудница гипермаркета Ксения Воробьева.



«Вакцинация - это моя безопасность. Я верю в то, что вакцина помогает, и даже если заболею, то перенесу инфекцию достаточно легко: когда-то я болел и перенес все как обычный грипп, хотя были знакомые, которые не были привиты и достаточно тяжело переболели», - рассказывает супервайзер гипермаркета Александр Синельников.



Кроме того, для работников магазинов сегодня действует обязательный масочный режим. В торговых точках усилены и санитарные меры. Сотрудников с повышенной температурой тела к работе не допускают, в торговых точках регулярно дезинфицируют помещения и поверхности, в том числе, тележки и кассы. В магазинах для покупателей доступны бесплатные диспенсеры с антисептиком.



Специалисты рекомендуют обязательно привиться от COVID-19 всем, кто прошел эту процедуру или переболел более полугода назад, при отсутствии противопоказаний. Допустимо использование сразу двух вакцин: можно привиться от новой коронавирусной инфекции и от гриппа в один день, но в разные участки тела. Это поможет минимизировать риски одновременного течения столь опасными заболеваниями.



«За период вакцинации именно сотрудников предприятий мы привили около 2700 человек. Сегодня у нас 2 объекта, после этого мы едем на следующий - там будут прививаться порядка 270 человек. Сегодня в первую очередь мы стараемся прививать именно таких сотрудников предприятий, которые контактируют с людьми», - поясняет заведующий отделением медицинской профилактики Самарской городской больницы №8 Павел Анисимов.



Сегодня в Самарской области развернуто более 200 прививочных пунктов, в том числе. 17 круглосуточных, а также пункты вакцинации в торговых центрах. Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по номеру горячей линии «122», а также по телефонам поликлиник.



Обезопасить себя и окружающих помогут и простые меры профилактики инфекционных заболеваний. Находясь в местах скопления людей, необходимо носить маску, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию.

Фото: пресс-служба правительства СО