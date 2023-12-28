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Сотрудники СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области стали донорами

28 декабря 2023 18:43
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Сотрудники СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области стали донорами

Сотрудниками СИЗО-4 совместно с работниками Самарской областной клинической станции переливания крови отделения города Тольятти организована сдача донорской крови. 

15 сотрудников учреждения сдали кровь, понимая, что можно без вреда для себя поделиться частичкой здоровья с другими. 

"Мы хотим помочь людям!» - заявили сотрудники СИЗО-4. 

Всем донорам выражаем огромную благодарность за помощь и вклад в самое бесценное – человеческую жизнь. А также благодарим сотрудников Самарской областной клинической станции переливания крови за доброжелательный и позитивный настрой, быстрый и безболезненный забор крови. 

Сотрудниками учреждения принято решение на постоянной основе сдавать донорскую кровь.

 

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