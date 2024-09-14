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Сергей Скворок рассказывает что такое первая помощь, при каких ситуациях она оказывается

14 сентября 2024 16:11
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И где жители региона могут пройти специальные курсы.

"Всем необходимо иметь знания и навыки по оказанию первой помощи"

Сегодня во Всемирный день оказания первой помощи главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по первой помощи, начальник организационно-методического отдела Самарского областного центра медицины катастроф Сергей Скворок рассказывает что такое первая помощь, при каких ситуациях она оказывается и где жители региона могут пройти специальные курсы.

"Первая помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание жизни и здоровья, оказываемых пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях до медицинской помощи.

Цель — устранение явлений, угрожающих жизни, а также предупреждение дальнейших повреждений и возможных осложнений.

Первая помощь оказывается при следующих состояниях:
- отсутствие сознания
- остановка дыхания и (или) остановка кровообращения
- нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом и иные угрожающие жизни и здоровью нарушения дыхания
- наружные кровотечения
- травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими - поражающими факторами, воздействием излучения
- отравления
- укусы ядовитых животных
- судорожный приступ, сопровождающийся потерей сознания
- острые психологические реакции на стресс.

Каждый человек должен понимать, что в любой момент могут возникнуть ситуации, когда потребуется оказать первую помощь. А для этого просто необходимо иметь знания и навыки.

Одной из основных функций Самарского областного центра медицины катастроф является обучение населения оказанию первой помощи и медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

Обучающий курс могут пройти:
- врачи и средний медицинский персонал
- специалисты штатных и нештатных формирований службы медицины катастроф
- сотрудники специальных служб (аварийно-спасательных и поисково-спасательных служб МЧС, формирований и подразделений противопожарной и аварийно-спасательной службы, Министерства внутренних дел и др.)
 - преподаватели дошкольных, школьных, средних специальных и высших образовательных учреждений
 - инструкторы по обучению работников трудовых коллективов оказанию первой помощи
 - водители автотранспортных средств
 - волонтеры
 - и другие категории граждан".

 

Фото:   freepik.com

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Здравоохранение
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