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"Всем необходимо иметь знания и навыки по оказанию первой помощи"



Сегодня во Всемирный день оказания первой помощи главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по первой помощи, начальник организационно-методического отдела Самарского областного центра медицины катастроф Сергей Скворок рассказывает что такое первая помощь, при каких ситуациях она оказывается и где жители региона могут пройти специальные курсы.



"Первая помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание жизни и здоровья, оказываемых пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях до медицинской помощи.



Цель — устранение явлений, угрожающих жизни, а также предупреждение дальнейших повреждений и возможных осложнений.



Первая помощь оказывается при следующих состояниях:

- отсутствие сознания

- остановка дыхания и (или) остановка кровообращения

- нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом и иные угрожающие жизни и здоровью нарушения дыхания

- наружные кровотечения

- травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими - поражающими факторами, воздействием излучения

- отравления

- укусы ядовитых животных

- судорожный приступ, сопровождающийся потерей сознания

- острые психологические реакции на стресс.



Каждый человек должен понимать, что в любой момент могут возникнуть ситуации, когда потребуется оказать первую помощь. А для этого просто необходимо иметь знания и навыки.



Одной из основных функций Самарского областного центра медицины катастроф является обучение населения оказанию первой помощи и медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.



Обучающий курс могут пройти:

- врачи и средний медицинский персонал

- специалисты штатных и нештатных формирований службы медицины катастроф

- сотрудники специальных служб (аварийно-спасательных и поисково-спасательных служб МЧС, формирований и подразделений противопожарной и аварийно-спасательной службы, Министерства внутренних дел и др.)

- преподаватели дошкольных, школьных, средних специальных и высших образовательных учреждений

- инструкторы по обучению работников трудовых коллективов оказанию первой помощи

- водители автотранспортных средств

- волонтеры

- и другие категории граждан".

Фото: freepik.com