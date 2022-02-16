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Сергей Китайчик рассказал, чем опасен постковид для маленьких самарцев

16 февраля 2022 15:42
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Врачи обращают внимание, что  самая уязвимая категория -  младенцы до года, так как  они имеют незрелую иммунную систему.

Сергей Китайчик: «Уже сейчас «ковидный хвост» заболеваний тянется не только за взрослыми, но и за детьми».

В интервью ЦУР Самарской области врач областной детской инфекционной больницы, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области  по инфекционным болезням у детей Сергей Китайчик рассказал, как менялась ситуация с детской заболеваемостью с начала пандемии, что происходит сегодня и какие последствия COVID-19 можно спрогнозировать сейчас.

«На сегодняшний день можно сказать, что дети болеют новой коронавирусной инфекцией. Болели и предыдущим штаммом «дельта», при этом мы получали очень тяжелые формы детского ковида. Были даже летальные случаи с поражением легких, – рассказал главврач Самарской областной детской инфекционной больницы. – Сейчас пришел новый вариант ковидной инфекции – «омикрон». Мы столкнулись с тем, что дети болеют гораздо чаще, чем раньше, болеют массово».

Как объяснил Сергей Китайчик, сейчас COVID-19 протекает как тяжелая вирусная инфекция по типу гриппозной: с общей интоксикацией и поражением верхних отделов дыхательных путей. Состояние интоксикации проявляется в виде озноба, высокой температуры до 39-40С. При этом важно отметить, что болеют дети всех возрастов – от новорожденных до подростков. Особенно уязвимы на этом витке пандемии  – малыши.

«Наш стационар работает в соответствии с приказом министерства здравоохранения Самарской области на детей раннего возраста - первых трех лет жизни, так как именно они в наибольшей степени подвержены этой инфекции в плане тяжести и прогноза течения заболевания», – отметил главврач.

По словам Сергея Китайчика на сегодняшний день больницы работают с большим напряжением как для персонала, так и для пациентов.

«Областная детская инфекционная больница работает как ковидный госпиталь. Открыты дополнительные койки в связи с высокой заболеваемостью среди детей и во второй городской больнице, а также открыты дополнительные койки в больнице Середавина», – рассказал Сергей Китайчик.

Как объяснил инфекционист, в течение нескольких лет мы будем пожинать плоды перенесенного ковида.

«То, что мы видим уже сейчас: у детей имеют место изменения со стороны сердца, в том числе постковидные миокардиты. Также фиксируем астеновегетативный синдром – у детей общая слабость отслеживается, они быстро устают, появляется бессонница. Также могут обостряться хронические (или активироваться, если они были в зачатке) поражения центральной нервной системы, – рассказал главврач Самарской областной детской инфекционной больницы. – После перенесенного COVID-19  к нам дети поступают с очень сложными заболеваниями центральной нервной системы в том числе инфекционной природы – это энцефалиты. То есть сначала новая коронавирусная инфекция, а потом через 2-3 месяца, а иногда и через 2-3 недели, возникает очень тяжелый энцефалит и мы уже боремся не только за сохранение каких-то функций мозга, но и за жизнь».

Сергей Китайчик подчеркнул, что уже можно сделать определенные выводы, в частности о том, что ковид - серьезное инфекционное заболевание, в том числе и для детей в плане постковидных последствий, которые медицина только начала изучать.

Также врачи обращают внимание, что  самая уязвимая категория -  младенцы до года, так как  они имеют незрелую иммунную систему. Очень важно, чтобы  взрослые  члены семьи и подростки от 12 – 17 лет обезопасили себя с помощью прививки и тем самым защитили самых маленьких членов семей.  Кроме того, по-прежнему важно соблюдать меры все профилактические меры,  правила личной гигиены, не посещать общественные места, торговые центры в период особой эпидемиологической обстановки.

 

Фото:    pixabay

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