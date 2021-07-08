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Саратовский чиновник посоветовал не заниматься сексом, как и другими повышенными нагрузками, после вакцинации

8 июля 2021 23:32
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"Я думаю, и это в принципе всем известно, то, что секс - это очень энергозатратное занятие".

Занятие сексом, как и другие повышенные нагрузки, не рекомендуется при проведении вакцинации от коронавируса, заявил в четверг на брифинге замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер, передает РИА Новости.

"Я думаю, и это в принципе всем известно, то, что секс - это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что если после вакцинации в первые дни нельзя заниматься спортом, значит ли это, что вакцинированным на это время противопоказан секс.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что физические нагрузки при вакцинации от коронавирусной инфекции не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток.

 

Фото:   pixabay

Теги: вакцинация секс

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