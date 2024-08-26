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СамГМУ начал разработку индивидуальных экзопротезов для участников СВО

26 августа 2024 09:17
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СамГМУ начал разработку индивидуальных экзопротезов для участников СВО

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России принимает участие в улучшении качества жизни участников специальной военной операции, получивших ранения. НИИ Бионики и персонифицированной медицины СамГМУ реализует проект по созданию отечественных экзопротезов конечностей человека.  34 пациента Самарского военного госпиталя, которые являются участниками СВО, уже получили экзопротезы, в том числе модели для голени, бедра и предплечья.

Основой для разработки этих уникальных решений стало внедрение технологии 3D-печати, которое началось в НИИ Бионики и персонифицированной медицины.  Университет получил 4 патента на свои разработки в этой области. Применение новейших технологий позволяет существенно уменьшить вес экзопротезов, а также ускоряет процесс их индивидуальной подгонки и изготовления приемных гильз. Это значительно улучшает комфорт для пациентов и повышает эффективность использования экзопротезов.

«Помощь в реабилитации военнослужащих, пострадавших в ходе выполнения служебного долга, является одной из приоритетных задач СамГМУ. В ходе сотрудничества с Самарским военным госпиталем, мы уже обеспечили 34 военнослужащих - участников СВО нашими инновационными экзопротезами и до конца этого года для будет изготовлено дополнительно 40 экзопротезов. В ближайшем будущем мы планируем принципиально улучшить технологию производства экзопротезов, благодаря установке нового оборудования, что даст нам возможность широкого использования наших инновационных разработок», — комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колcанов

НИИ Бионики и персонифицированной медицины СамГМУ был создан для реализации проектов по разработке и внедрению в клиническую практику  новых медицинских технологий в области персонифицированной медицины, созданию высокотехнологичного производства на основе аддитивных технологий и их производных. В 2022 году на базе Центра серийного производства СамГМУ была организована площадка НИИ Бионики по производству индивидуальных медицинских изделий из титанового сплава и керамики (диоксида циркония). Уже проведено свыше 800 операций с использованием индивидуальных медицинских изделий производства СамГМУ.  Производственная площадка СамГМУ позволяет в кратчайший срок (от 5 до 15 дней в зависимости от сложности изделия) сконструировать и изготовить изделия для пациентов областных лечебно-профилактических учреждений. Положительный опыт применения в клинической практике и существующие потребности легли в основу решения о масштабировании производства индивидуальных медицинских изделий в СамГМУ до конца 2024 года. В 2025 году планируется нарастить выпуск до 700 изделий в год.

Фото: СамГМУ

 

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