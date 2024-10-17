СамГМУ и ВМед им. Кирова разрабатывают VR-тренажер по тактической медицине

Я нашел ошибку
Главные новости:
Согласно распоряжению Президента РФ наш регион проведет форум "Россия - спортивная держава" в 2025 году.
Состоялась символическая передача эстафеты от Республики Башкортостан Самарской области на право проведения следующего форума "Россия - спортивная держава"
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
В Елховском лесничестве на площади 120 кв. метров горел деревянный дом
В Елховском лесничестве на площади 120 кв. метров горел деревянный дом
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
Набиуллина сообщила о прогнозах по ключевой ставке
Набиуллина сообщила о прогнозах по ключевой ставке
Оператор карт "Мир" запустит оплату через iPhone без Apple Pay
Оператор карт "Мир" запустит оплату через iPhone без Apple Pay
«РКС-Самара» объясняют, откуда появляются большие начисления.
«РКС-Самара» объясняют, откуда появляются большие начисления
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.26
0.25
EUR 106.08
0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
В Самаре провели акцию, посвященную борьбе с раком молочной железы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СамГМУ и ВМед им. Кирова разрабатывают VR-тренажер по тактической медицине

17 октября 2024 09:25
187
СамГМУ и ВМед им. Кирова разрабатывают VR-тренажер по тактической медицине

Институт инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Минздрава России совместно с Военно-медицинской академией имени С.М. Кирова разрабатывает VR-тренажер по тактической медицине. Новый тренажер позволит обучать военнослужащих и медицинских работников правилам оказания первой помощи в иммерсивной среде, максимально приближенной к боевым условиям.

Образовательный процесс включает отработку различных навыков, в том числе оценку состояния пострадавшего, выбор правильного протокола оказания помощи, принятие решений под давлением времени и факторов стресса, а также изучение алгоритмов самопомощи и взаимопомощи. VR-тренажер реализует сценарии, которые направлены на оказание самопомощи и помощи другим при различных ранениях. В будущем они будут дополняться другими видами повреждений. 

Виртуальная среда воссоздает звуковые и визуальные эффекты взрывов, стрельбы и других факторов, которые присутствуют на поле боя. Это помогает обучающимся адаптироваться к стрессовым условиям и сохранять сосредоточенность, тренируя не только медицинские навыки, но и психологическую устойчивость. В условиях виртуальной реальности тренировки проходят в полностью безопасной среде, что особенно важно для подготовки к работе в экстремальных ситуациях, где ошибка может стоить жизни. 

Кроме того, Военно-медицинская академия имени Кирова провела масштабные учения по применению навыков тактической медицины с привлечением боевой и медицинской техники. Представители Института инновационного развития СамГМУ также приняли участие в мероприятии, чтобы ознакомиться с условиями, максимально приближенных к реальному бою.

Учения проводили для действующих военнослужащих. Бойцы отрабатывали различные ситуации: доставали пострадавших из бронетехники под обстрелы из холостых патронов, эвакуировали их с поля боя, оказывали первую помощь, осуществляли погрузку в медицинский транспорт. Главной задачей было стабилизировать состояние пострадавшего и доставить его до места эвакуации.

В качестве раненых на учениях использовали специальные реалистичные манекены. На них симулировали различные ранения, например, огнестрельное ранение в шею или руку.

«Возможность погрузиться в условия реального боя заложила нам большую базу. Теперь будет проще влиять на разработку сценариев и создавать VR-продукты, которые максимально приближены к действительности», — рассказал руководитель проекта направления VR Институт инновационного развития СамГМУ Григорий Губарев.

«Качественное и своевременное оказание первой помощи на поле боя и в экстремальных условиях является одним из ключевых факторов, гарантирующих спасение жизни и в дальнейшем позволяет восстановить здоровье и работоспособность. Разрабатываемый совместно с СамГМУ VR-тренажер имитирует условия и факторы боевой обстановки, прост в эксплуатации и позволит обучить практически всех желающих оказывать первую помощь на поле боля», - поясняет заместитель начальника Военно-медицинской академии по учебной работе полковник медицинской службы Руслан Макиев.

Знания, полученные по время учений, лягут в основу разработки сценариев желтой зоны, где образовательная программа направлена на оказание первой помощи другим. Часть необходимых сценариев уже разработана, а целиком работу планируется завершить весной 2025 года.

Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
ВОЗ не ожидает большой вспышки COVID-19 в РФ в ближайшее время
17 октября 2024  10:09
ВОЗ не ожидает большой вспышки COVID-19 в РФ в ближайшее время
180
СамГМУ и ВМед им. Кирова разрабатывают VR-тренажер по тактической медицине
17 октября 2024  09:25
СамГМУ и ВМед им. Кирова разрабатывают VR-тренажер по тактической медицине
187
Также мясные супы: наваристые бульоны с заправкой из большого количества масла вызывают тяжесть в желудке.
16 октября 2024  20:16
Врач-гастроэнтеролог назвала солянку, грибной и гороховый супы вредными
425
Сейчас самое время прийти и сделать прививку. Как правило, на формирование достаточного иммунитета и защиты требуется две недели.
16 октября 2024  17:39
Главный педиатр Тольятти пригласила семьи сделать прививки от гриппа
521
20 автоледи проследовали колонной на автомобилях, украшенных символом борьбы с раком груди – розовой лентой.
16 октября 2024  17:28
В Самаре провели акцию, посвященную борьбе с раком молочной железы
458
Возникновение рака молочной железы не имеет какой-то одной причины, на развитие заболевания влияет комплекс факторов.
16 октября 2024  14:22
Врач: "Маммографию и УЗИ жительницы региона могут пройти в рамках диспансеризации и профосмотров"
519
Это переносное оборудование, которое позволяет проводить исследования маломобильным пациентам на дому и тем, кто проживает в отдаленных населенных пунктах, в подразделениях больницы.
16 октября 2024  14:13
Современная УЗИ-диагностика стала доступнее для жителей Шигонского района
506
Названы топ-5 осенних суперфудов
16 октября 2024  10:28
Названы топ-5 осенних суперфудов
387
Главное условие успешного лечения – ранняя диагностика
15 октября 2024  16:37
15 октября – Всемирный день борьбы с раком молочной железы
562
Вакцинация футболистов и тренеров
15 октября 2024  13:10
Вакцинация футболистов и тренеров "Крылья Советов": здоровье и безопасность на первом месте
548
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
3581
Весь список
В центре внимания
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
17 октября 2024  13:57
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
78
В Самарской области школьники, студенты и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных
17 октября 2024  10:20
В Самарской области школьники, студенты и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных
207
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
16 октября 2024  10:34
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
376
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
16 октября 2024  09:50
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
1581
Основная тема Парада Памяти 2024 года: «Наша семья – наша Победа!».
15 октября 2024  16:25
Вячеслав Федорищев провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре
729
Весь список