СамГМУ и ВМед им. Кирова разрабатывают VR-тренажер по тактической медицине

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Институт инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Минздрава России совместно с Военно-медицинской академией имени С.М. Кирова разрабатывает VR-тренажер по тактической медицине. Новый тренажер позволит обучать военнослужащих и медицинских работников правилам оказания первой помощи в иммерсивной среде, максимально приближенной к боевым условиям.

Образовательный процесс включает отработку различных навыков, в том числе оценку состояния пострадавшего, выбор правильного протокола оказания помощи, принятие решений под давлением времени и факторов стресса, а также изучение алгоритмов самопомощи и взаимопомощи. VR-тренажер реализует сценарии, которые направлены на оказание самопомощи и помощи другим при различных ранениях. В будущем они будут дополняться другими видами повреждений.

Виртуальная среда воссоздает звуковые и визуальные эффекты взрывов, стрельбы и других факторов, которые присутствуют на поле боя. Это помогает обучающимся адаптироваться к стрессовым условиям и сохранять сосредоточенность, тренируя не только медицинские навыки, но и психологическую устойчивость. В условиях виртуальной реальности тренировки проходят в полностью безопасной среде, что особенно важно для подготовки к работе в экстремальных ситуациях, где ошибка может стоить жизни.

Кроме того, Военно-медицинская академия имени Кирова провела масштабные учения по применению навыков тактической медицины с привлечением боевой и медицинской техники. Представители Института инновационного развития СамГМУ также приняли участие в мероприятии, чтобы ознакомиться с условиями, максимально приближенных к реальному бою.

Учения проводили для действующих военнослужащих. Бойцы отрабатывали различные ситуации: доставали пострадавших из бронетехники под обстрелы из холостых патронов, эвакуировали их с поля боя, оказывали первую помощь, осуществляли погрузку в медицинский транспорт. Главной задачей было стабилизировать состояние пострадавшего и доставить его до места эвакуации.

В качестве раненых на учениях использовали специальные реалистичные манекены. На них симулировали различные ранения, например, огнестрельное ранение в шею или руку.

«Возможность погрузиться в условия реального боя заложила нам большую базу. Теперь будет проще влиять на разработку сценариев и создавать VR-продукты, которые максимально приближены к действительности», — рассказал руководитель проекта направления VR Институт инновационного развития СамГМУ Григорий Губарев.

«Качественное и своевременное оказание первой помощи на поле боя и в экстремальных условиях является одним из ключевых факторов, гарантирующих спасение жизни и в дальнейшем позволяет восстановить здоровье и работоспособность. Разрабатываемый совместно с СамГМУ VR-тренажер имитирует условия и факторы боевой обстановки, прост в эксплуатации и позволит обучить практически всех желающих оказывать первую помощь на поле боля», - поясняет заместитель начальника Военно-медицинской академии по учебной работе полковник медицинской службы Руслан Макиев.

Знания, полученные по время учений, лягут в основу разработки сценариев желтой зоны, где образовательная программа направлена на оказание первой помощи другим. Часть необходимых сценариев уже разработана, а целиком работу планируется завершить весной 2025 года.

Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).