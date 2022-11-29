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Самарцы стали чаще обращаться за онлайн-консультациями врачей на работе

29 ноября 2022 09:31
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Самарцы стали чаще обращаться за онлайн-консультациями врачей на работе

Сервисы телемедицины осваивает все больше самарцев. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Уже каждый десятый самарец обращался за онлайн-консультациями врачей: 5% освоили телемедицинские сервисы до ковида, еще 5% — в последние 2 года. Медленно, но верно подобные услуги внедряются в нашу повседневную жизнь: в 2021 году об опыте консультаций с врачами через интернет упоминали 8% горожан. За год выросло и число тех, кто консультировался с врачами по поводу своего здоровья прямо на работе: 22% сейчас против 14% от общего количества тех, кто пользовался телемедицинскими сервисами, в 2022 и 2021 гг. соответственно.

За телемедицинскими консультациями чаще обращаются женщины (16% против 6% среди мужчин). Больше всего же освоивших коммерческие онлайн-сервисы в сфере здравоохранения — среди горожан с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (20%).

Больше консультаций — больше мнений: количество однозначно и скорее отрицательных отзывов выросло за год на 8 процентных пунктов: «Видимо, еще были отладки. Не особо поняла консультацию». Впрочем, полностью и скорее положительных отзывов большинство (55%).

Время проведения: 1—28 ноября 2022 года

Теги: Опрос

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