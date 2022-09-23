Самарцы назвали причины, по которым не берут больничные

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Исследование проводили среди 2300 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Самарской области. Опрос показал, что только 22% опрошенных самарцев всегда уходят на больничный во время болезни, остальные респонденты редко или стараются совсем его не брать. При этом, если сотрудник болеет и остается дома, то 41% всегда работают удаленно, иногда – 37%, другие ответившие не работают.

Причинами, по которым сотрудники не уходят на больничный, стали:

необходимость работать из дома во время болезни – 33%,

производственная необходимость и другие обстоятельства – 22%,

переживания из-за снижения доходов – 17%,

удаленная работа или фриланс – 10%,

боязнь возникновения проблем с руководством, начальство не поощряет больничные – 10%,

неофициальное трудоустройство, нет больничных – 8%.

Согласно ответам респондентов, 40% работодателей относится к больничным подчиненных с пониманием, даже если сотруднику необходим больничный при легком течении болезни, 40% ориентируется на тяжесть заболевания, при легком течении болезни предлагает удобные и возможные форматы работы, а 20% не поощряет больничные, зачастую выражает недовольство. Из-за этого 34% опрошенных сталкивались с предвзятым отношением со стороны руководства к себе из-за больничных.

По данным опроса, сейчас в организациях контролируют состояние здоровья сотрудника и отправляют домой, если видят неудовлетворительное состояние, в основном, только с явными признаками: температура, насморк, кашель – 30%. В 29% компаний остался строгим для всех сотрудников, в 20% – коллеги сами обычно требуют, чтобы больной сотрудник ушел с работы. Остальные респонденты ответили, что работодатели в основном не контролируют персонал.

Сами работники отмечают, что после пандемии стараются ограничивать контакты при симптомах простуды, изолироваться, не посещать общественные места, работу – 47%, всегда бережно относились к себе и окружающим – 27%. Для 26% респондентов пандемия не изменила отношение к больничным и собственному здоровью: они не считают, что при любой простуде необходимы ограничения, оформления больничных.