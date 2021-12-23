Самарцам рассказали, как уберечь здоровье в мороз

103

Специалисты Самарского областного центра медицинской профилактики — Центра общественного здоровья подготовили рекомендации, как уберечь здоровье в сильные морозы.

При резком понижении температуры необходимо правильно планировать свое пребывание на открытом воздухе, чтобы оно не было слишком длительным.

Одежда должна быть легкой, плотной, из натуральной ткани и шерсти. Желательно одеваться в несколько слоев вместо одного-двух, что создаст необходимую воздушную прослойку, будет удерживать тепло. Два тонких свитера согреют лучше, чем один толстый. Очень важно носить головной убор, его отсутствие увеличивает потерю тепла на 30%.

Обувь должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног. Желательно надевать шерстяные носки, если нет, то можно использовать две пары хлопчатобумажных.

Питаться нужно правильно, сбалансировано. Здоровая пища даст энергию телу, поможет ему справиться с последствиями сильных морозов. А перед выходом из дома необходимо дополнительно съесть что-нибудь горячее, выпить чашку чая.

На морозе стараться не стоять, а двигаться, особенно когда ждете на остановке общественный транспорт. Дышать нужно медленно, неглубоко и желательно носом. Носовая полость устроена таким образом, что когда воздух доходит до бронхов и легких, то он успевает согреться.

Если чувствуете, что замерзаете, не терпите, зайдите в магазин, салон сотовой связи, согрейтесь, а потом продолжайте путь – советуют медики.

Если вы все-таки обморозились, то обмороженные участки тела нельзя быстро нагревать, например, сразу подставлять пальцы под горячую воду. Совершенно недопустимо интенсивно растирать поврежденное место, особенно снегом, как советуют некоторые интернет-источники. Дома можно аккуратно отогреть пострадавшую часть тела.

Не нужно верить распространенному мифу, что алкоголь «нейтрализует» мороз, помогает не замерзнуть. На самом деле все не так. Согревает на морозе не алкоголь, а его свойство расширять сосуды. В итоге организм быстро отдает тепло, автоматически происходит обратный эффект – тело начинает замерзать. Передавая тепло коже, организм забирает его у жизненно важных внутренних органов. Такая «стратегия» грозит сильным опьянением и отравлением, что может привести к трагическим последствиям. Опьянение на сильном морозе – частая причина смерти от переохлаждения.

Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут плавно адаптироваться к комнатной температуре.