Самарцам рассказали, как подготовиться к окунанию в прорубь

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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о подготовке к крещенским купаниям.



Определитесь с целями купания: возможно, вы думаете, что это способствует закаливанию, хотите почтить православную традицию и просто бросаете вызов самому себе.



С медицинской точки зрения само по себе окунание без систематического закаливания не является оздоровительным, а при наличии сердечно-сосудистых заболеваний может даже принести большой вред.



Если вы всё-таки решились, необходимо соблюдать 3 простых правила:

Выбирайте только специально обустроенные для купания места

В настоящее время можно найти крытые купели с меньшим перепадом температур и отсутствием ветра.

Позаботьтесь об одежде



Нужна теплая одежда и обувь, чтобы не переохладиться в очереди у купели. После окунания необходимо быстро одеться, а значит кофточки и рубашки с мелкими пуговками, обувь на шнурках и тому подобное не подойдут в этих условиях.



За 5-7 дней до Крещения нужно приучать тело к холодной воде



Лучше всего использовать контрастный душ. Такие процедуры помогут организму с меньшим стрессом перенести первое купание. Хотя полноценную подготовку к встрече с ледяной водой стоило начинать еще в сентябре.



Не забудьте посоветоваться с вашим лечащим врачом!