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Самарский врач-пульмонолог: безопасность электронных сигарет миф или реальность

5 декабря 2024 17:14
149
Первые симптомы сопровождаются кашлем, одышкой, скачками артериального давления и сосудистыми спазмами.

Безопасность электронных сигарет миф или реальность? Какой вред организму подростка наносят электронные сигареты? Как вести себя родителям в такой ситуации?

Об этом рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой, врач-пульмонолог Елена Вазнис:

"Подростки зачастую подвергаются воздействию внешней среды, что приводит к началу курения в раннем возрасте. Подавляющая часть молодых людей не осознают вред электронных сигарет, поэтому чаще всего знакомство с вредной привычкой начинается именно с них.

Электронные курительные средства содержат:

- медицинский никотин
- глицерин и пропиленгликоль
- вредные продукты горения, смол и пепла
 - ароматизаторы
 - никотин.

Курение электронных сигарет вызывает никотиновую зависимость со всеми вытекающими негативными последствиями, как и от курения обычных сигарет. Прежде всего идёт воздействие на дыхательные пути, печень, сердечно-сосудистую и нервную системы.

Первые симптомы сопровождаются кашлем, одышкой, скачками артериального давления и сосудистыми спазмами. При длительном курении нагрузка идёт на печень и желудочно - кишечный тракт, что приводит к следующим заболеваниям:

- гастриту
- язвенной болезни
- холециститу
- циррозу печени и др.

Из-за воздействия на сердечно-сосудистую систему нарушается ритм сердца, организм изнашивается и в него перестаёт поступать кислород. Может возникнуть хроническая гипоксия, что приводит к истощению, нарушению памяти и внимания, появляются головные боли, бессонница и тревожность. Подростки начинают хуже учиться, портятся взаимоотношения с семьей и друзьями.

Главная задача родителей в подобной ситуации - это выяснить причины. Мягко и без осуждения рассказать о необратимых последствиях для здоровья, а также дать возможность принять решение об отказе самостоятельно."

 

Фото:   минздрав СО

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