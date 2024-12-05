Самарский врач-пульмонолог: безопасность электронных сигарет миф или реальность

149

Безопасность электронных сигарет миф или реальность? Какой вред организму подростка наносят электронные сигареты? Как вести себя родителям в такой ситуации?



Об этом рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой, врач-пульмонолог Елена Вазнис:



"Подростки зачастую подвергаются воздействию внешней среды, что приводит к началу курения в раннем возрасте. Подавляющая часть молодых людей не осознают вред электронных сигарет, поэтому чаще всего знакомство с вредной привычкой начинается именно с них.



Электронные курительные средства содержат:



- медицинский никотин

- глицерин и пропиленгликоль

- вредные продукты горения, смол и пепла

- ароматизаторы

- никотин.



Курение электронных сигарет вызывает никотиновую зависимость со всеми вытекающими негативными последствиями, как и от курения обычных сигарет. Прежде всего идёт воздействие на дыхательные пути, печень, сердечно-сосудистую и нервную системы.



Первые симптомы сопровождаются кашлем, одышкой, скачками артериального давления и сосудистыми спазмами. При длительном курении нагрузка идёт на печень и желудочно - кишечный тракт, что приводит к следующим заболеваниям:



- гастриту

- язвенной болезни

- холециститу

- циррозу печени и др.



Из-за воздействия на сердечно-сосудистую систему нарушается ритм сердца, организм изнашивается и в него перестаёт поступать кислород. Может возникнуть хроническая гипоксия, что приводит к истощению, нарушению памяти и внимания, появляются головные боли, бессонница и тревожность. Подростки начинают хуже учиться, портятся взаимоотношения с семьей и друзьями.



Главная задача родителей в подобной ситуации - это выяснить причины. Мягко и без осуждения рассказать о необратимых последствиях для здоровья, а также дать возможность принять решение об отказе самостоятельно."

Фото: минздрав СО