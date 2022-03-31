Самарский завод медицинских изделий нашел замену импортному сырью

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Самарский завод медицинских изделий в условиях действия антироссийских санкций быстро отреагировал на меняющие особенности рынка и практически полностью перешел на импортозамещение. Предприятие входит в число самых крупных в России, где налажен полный цикл производства. Здесь выпускают медицинские нитриловые перчатки.

Сегодня продукцией самарского завода пользуются в медучреждениях и на предприятиях по всей стране. Здесь могут производить до 100 млн пар перчаток в год и полностью покрывать потребности Самарской области, а это - порядка 30 млн пар перчаток.



Старт производству на заводе медизделий год назад дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Пуск завода в Самарской области уже тогда стал еще одним шагом на пути к выполнению задачи по импортозамещению. Сегодня роль предприятий, которые переходят на отечественное сырье, важна особенно. Созданий условий для стабилизации экономики и ее дальнейшего развития – важная часть стратегии лидерства региона, которая создана по инициативе Дмитрия Азарова.



Руководство Самарского завода медизделий сегодняшнюю ситуацию восприняло как новые возможности для роста и расширения сотрудничества.



«Изначально весь проект был малазийским – от оборудования до сырья. Но мы сразу решили, что будем уходить на импортозамещение и постепенно перешли на отечественное сырье. Сейчас мы заключили договор с компанией «Сибур» на поставку латекса. В ближайшее время планируется получение нового опытного образца латекса для проведения повторных испытаний. Параллельно прорабатываем возможность сотрудничества с «Тольяттикаучуком», для нас это, конечно, будет логистически выгоднее, чем везти латекс из красноярского «Сибура», - рассказывает директор Самарского завода медицинских изделий Александр Земсков.



Специалисты завода прорабатывают возможности сотрудничества на китайском рынке – на данный момент уже прошел проверку китайский полимер, и предприятие находится на стадии заключения контракта о сотрудничестве. Параллельно ведется работа по замене импортного коагулянта на отечественный аналог, в частности, производства предприятия АО «Уралхим».



Сегодня на предприятии трудится более 100 человек, работает завод в круглосуточном режиме. «Наши производственные мощности составляют 7 млн пар перчаток в месяц, что перекрывает потребности всей области и близлежащих регионов. Сейчас мы работаем стабильно, обе линии в работе. В связи с пандемией, связанной с коронавирусной инфекцией, расширяем производство. К середине лета планируем запустить еще две линии. Сейчас у нас достаточно запасов сырья, с учетом этого мы можем стабильно работать до конца мая и планируем дополнительные закупки для дальнейшей работы», - отмечает соучредитель Самарского завода медицинских изделий Андрей Варюшин.



Самарский завод медизделий расположен в особой экономической зоне в городе Тольятти. Это дает возможность предприятию пользоваться целым комплексом мер поддержки.



«Резидентам ОЭЗ «Тольятти» мы предоставляем готовые земельные участки с подведенными коммуникациями, налоговые льготы, в том числе обнуление имущественного, транспортного и земельного налогов. В ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны. Для удобства инвесторов мы строим крупные инфраструктурные объекты, сопровождаем каждый проект и оказываем административную поддержку. Мы также готовы взять на себя строительство производственных корпусов под запрос резидента, для дальнейшей аренды и с возможностью выкупа, - подчеркивает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Сегодня интерес потенциальных инвесторов «подогревают» изменения условий работы особых экономических зон. Недавно Правительство РФ поддержало законопроект об упрощении получения статуса резидента ОЭЗ и расширении перечня разрешенных видов деятельности. Наши инвесторы демонстрируют высокий интерес к флагманской инвестплощадке региона - две очереди ОЭЗ «Тольятти» заполнены практически на 100%. В связи с этим мы приступили к освоению территории под третью очередь, где сейчас проектируем коммуникации».

Фото: правительство СО