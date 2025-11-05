Самарский врач-психиатр-нарколог: главный фактор риска рака лёгкого — курение табака

Главный фактор риска рака лёгкого — курение табака. О его влияние на организм и пользе отказа от курения рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог Эмма Рогова:
"Как курение влияет на организм?
Канцерогенные соединения табачного дыма повреждают клетки слизистой оболочки дыхательных путей, вызывают мутации и способствуют развитию злокачественных опухолей.
Курение также снижает иммунную защиту организма, затрудняет восстановление тканей и повышает восприимчивость к инфекциям.
Какие преимущества отказа от курения?
Уже через 20 минут после последней сигареты нормализуется артериальное давление и частота пульса.
Через 2–3 месяца улучшается дыхание, повышается физическая выносливость.
Через 5–10 лет риск развития рака лёгких значительно снижается.
Отказ от курения — простая, но чрезвычайно эффективная мера профилактики рака лёгкого. Каждый человек способен повлиять на своё здоровье, сделав выбор в пользу жизни без табака.
Лучший способ защитить лёгкие — не начинать курить и избегать пассивного вдыхания табачного дыма".
Фото: freepik.com