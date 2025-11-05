Я нашел ошибку
Одним из ключевых моментов нынешних чтений стало выступление Андрея Растегаева — ветерана СВО, кавалера ордена Мужества, члена Ассоциации ветеранов СВО, участника второго потока программы «Школа Героев».
В Самаре состоялась II Международная конференция «Колпаковские чтения»
Форум - одно из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области физкультуры, профессионального и массового спорта.
На форуме «Россия – спортивная держава» Вячеслав Федорищев подписал соглашения о популяризации различных видов спорта
На «Солидарность Самара Арене» состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой форуму «Россия — спортивная держава».
Почтовая марка «Россия – спортивная держава» поступила в обращение  
Также победители забега получили слот на участие в соревнованиях по лыжным гонкам от олимпийского чемпиона Александра Легкова.
Победители и призеры массового забега «Чистый спорт» на дистанции 5 км
В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр спорта Лидия Рогожинская.
На стенде Самарской области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере развития и популяризации физкультуры и спорта
В Самаре без осадков, ночью 0, +2°С, днем +5, +7°С.
6 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +8°С
В финальном этапе турнира приняли участие более 700 атлетов из 25 регионов России, в том числе из Самарской области.
Самарская область — в числе лучших на соревнованиях «FONBET Стальная воля»
Об этом рассказала заместитель председателя Правительства-министр финансов Самарской области Ольга Собещанская в ходе пресс-конференции по вопросам финансового обеспечения региона. 
Самарская область погасила 1 миллиард рублей по облигациям и снизила стоимость обслуживания долга до минимума
Самарский врач-психиатр-нарколог: главный фактор риска рака лёгкого — курение табака

5 ноября 2025 13:44
195
Отказ от курения — простая, но чрезвычайно эффективная мера профилактики рака лёгкого.

Главный фактор риска рака лёгкого — курение табака. О его влияние на организм и пользе отказа от курения рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог Эмма Рогова:

"Как курение влияет на организм?
Канцерогенные соединения табачного дыма повреждают клетки слизистой оболочки дыхательных путей, вызывают мутации и способствуют развитию злокачественных опухолей.
Курение также снижает иммунную защиту организма, затрудняет восстановление тканей и повышает восприимчивость к инфекциям.

Какие преимущества отказа от курения?
 Уже через 20 минут после последней сигареты нормализуется артериальное давление и частота пульса.
Через 2–3 месяца улучшается дыхание, повышается физическая выносливость.
 Через 5–10 лет риск развития рака лёгких значительно снижается.

Отказ от курения — простая, но чрезвычайно эффективная мера профилактики рака лёгкого. Каждый человек способен повлиять на своё здоровье, сделав выбор в пользу жизни без табака.

Лучший способ защитить лёгкие — не начинать курить и избегать пассивного вдыхания табачного дыма".

 

Фото:  freepik.com

