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 Самарский врач-косметолог рассказала о том, как косметические процедуры влияют на вашу безопасность

14 марта 2025 15:38
129
Важно, чтобы каждый пациент чувствовал себя защищенным и знал, что его здоровье в надежных руках.

Главный внештатный специалист по косметологии Минздрава Самарской области, врач-косметолог, врач-дерматовенеролог Ольга Колсанова:

"Любая процедура требует соблюдения строгих санитарных норм. При выборе косметологической процедуры основным приоритетом всегда должна оставаться ваша безопасность. Риск передачи вирусных инфекций, в том числе и гепатита С, возможен при использовании недостаточно обработанных многоразовых инструментов для маникюра, педикюра, пирсинга и других косметологических процедур.

Лучше всего отказаться от нанесения татуировок и татуажа, а также необоснованных процедур. В случае их проведения, на что стоит обратить внимание:

 Лицензия и квалификация. Косметологические услуги с нарушением кожного покрова — это медицинская процедура. А значит, клиника должна иметь лицензию, специалисты — медицинское образование, а препараты и оборудование государственную регистрацию.

 Контроль стерильности. Одноразовые инструменты должны вскрываться при вас. Многоразовые — проходить стерилизацию в автоклаве. Если мастер просто обрабатывает их спиртом или использует сухожар без термоиндикатора — это повод отказаться от услуги.

 Качество расходных материалов. Иглы, насадки, перчатки, салфетки — все, что соприкасается с кожей, должно быть новым для каждого клиента. Это не просто требование гигиены, а гарантия вашей безопасности. Не имеет значение, какая это процедура — курсовая или разовая, одноразовые элементы не подлежат повторному использованию.

 Цена — не главный критерий выбора. Снижение цен в косметологии — не всегда приятный бонус. Часто за этим стоит экономия на расходниках, стерилизации, препаратах или даже квалификации персонала. Специалисты могут использовать только зарегистрированные препараты и сертифицированное оборудование.

Качественные процедуры — это не только результат, но и безопасность. Важно, чтобы каждый пациент чувствовал себя защищенным и знал, что его здоровье в надежных руках. Заботьтесь о себе, выбирайте профессионалов, которые дорожат вашей безопасностью так же, как и своей репутацией."

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

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