Самарские врачи вылечили от коронавируса 100-летнего пациента

136

В Самаре из инфекционного госпиталя городской больницы №8 медики вылечили от коронавируса еще одну пациентку. Ею оказалась женщина в возрасте 100 лет.

Жительница проходила стационарное лечение в течение нескольких недель. После оказания всей необходимой помощи и полного выздоровления женщину отправили домой. Там она будет находиться под наблюдением врачей поликлиники.

«Около 10 процентов - это пациенты старше 80 лет. Старшее поколение наиболее тяжело переносит новую коронавирусную инфекцию», - рассказали в областном Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что к людям старшего поколения нужно проявлять особую заботу, а также создать наилучшие условия для их самоизоляции и соблюдения всех мер безопасности, пишет ГТРК Самара.

Напомним, ранее врачи рассказали, как можно вернуть обоняние после перенесенного коронавируса. Специалист отметил, что у каждого человека разные сроки восстановления нервной ткани и некоторые пациенты могут путать или не чувствовать запахи очень долгое время. В этом случае органы восприятия нужно тренировать различными резкими запахами. Это касается, например, парфюма или еды.

Фото: Минздрав Самарской области