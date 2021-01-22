Самарские врачи сдали плазму для больных COVID-19

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Подготовка антиковидной плазмы – новое направление работы самарской станции переливания крови. Эту методику в мире стали применять с марта 2020 года. Сначала успешный опыт такого лечения был отмечен в США и Китае, а с апреля метод взяли на вооружение и российские врачи.



Забор крови производится у людей, уже переболевших COVID-19. В их крови после болезни вырабатывается значительное количество антител, помогающих организму в борьбе с инфекцией. В дальнейшем плазма используется для переливания пациентам ковидных госпиталей.



Сегодня донорами плазмы стали министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его коллеги-врачи городских больниц.



- Метод лечения с помощью донорской плазмы является перспективным и серьезным, особенно для пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением коронавирусной инфекции, - отметил глава областного Минздрава. – Свой вклад, который создан с помощью иммунного ответа в нашем организме, мы передадим пациентам, которые в нем нуждаются.



В Самарской области плазму для ковидных больных принимают уже полтора месяца. И первые результаты ее применения наряду с лекарственной терапией показывают существенные улучшения состояния пациентов, их выздоровления и значительному снижению усложнений.



- Медики не могут оставаться в стороне от происходящего в мире, и я, как руководитель крупного медицинского учреждения, считаю своим долгом сдать плазму с имеющимся в ней иммунитетом к коронавирусной инфекции. В моей практике донорство далеко не первый случай, кровь сдавал и прежде, - рассказал главный врач городской клинической больницы им. Пирогова Александр Вавилов.



В конце прошлого года плазму сдал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В области на конец 2020 года было заготовлено 142 дозы, 30 были выданы в лечебные учреждения области.



- Потребность больного в переливании антиковидной плазмы определяет лечащий врач, – пояснил директор Самарской областной клинической станции переливания крови Сергей Кузнецов. - За два дня до процедуры нельзя пить алкоголь и употреблять в пищу жирные и жареные продукты. После сдачи плазмы или крови донору не рекомендуют физические нагрузки. Процедура сдачи плазмы в целом ничем не отличается от сдачи крови. В качестве доноров подходят люди, перенесшие COVID-19, здоровые, без хронических заболеваний и с отрицательным тестом на ковид. Титр антител в крови должен быть достаточно высоким.



Самарская станция переливания крови входит в десятку крупнейших станций страны. За год через ее филиалы проходит более 28 тысяч доноров. Из них 6 тысяч сдают кровь впервые. Это студенты, члены трудовых коллективов и просто неравнодушные люди. В среднем в год сдается порядка 48 тысяч литров крови, передает пресс-служба оперштаба СО.

Фото: пресс-служба оперштаба СО