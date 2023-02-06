Самарские врачи рассказали о влиянии спиртных напитков на стоматологическое здоровье

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Пагубно воздействуя на весь организм, алкоголь не щадит и зубы. Непоправимый вред наносится здоровью десен, слизистой, слюнных желез и всей полости рта.



«Под действием алкоголя из организма вымывается кальций, а это основополагающий элемент здоровых зубов. Негативное влияние связано и со значительным содержанием кислот в алкоголе, а в красном вине еще и искусственных красителей, которые постепенно разрушают белизну зубов», — рассказала заведующая лечебно-хирургическим отделением Самарской стоматологической поликлиники №3, врач-стоматолог Эльвира Пономаренко.



Вредное воздействие алкоголя на зубы подтверждается общеизвестным фактом негативного воздействия на иммунитет человека.



«Уже после первого бокала любого вина, не говоря уже о более высокоградусных напитках, из организма вымывается витамин А, все витамины группы В, цинк, калий, железо и магний, многие другие минеральные соли, которые необходимы не только сердцу, головному мозгу, крови, суставам, но и всем тканям, окружающим зуб», — отметила Эльвира Ильясовна.



Частое употребление алкоголя может привести к развитию пародонтита. Кроме того, появляются признаки кариеса и, как следствие, потеря еще недавно здоровых зубов.



Стоматологи отмечают несколько форм эрозии, возникающих вследствие употребления алкогольных напитков.



«При злоупотреблении алкоголя развивается клеточная пролиферация слизистой оболочки ротовой полости, ведущая к дисплазии, лейкоплозии и карцимоне. Доказано, что злоупотребление алкоголем повышает риск развития новообразований. Системное употребление спиртных напитков отражается и на состоянии слюнных желез» — подчеркнула врач.



Стоматологи рекомендуют регулярно посещать стоматолога с профилактической целью и отказаться от алкоголя, если красивая улыбка и здоровые зубы для вас действительно желанны, сообщает пресс-служба минздрава СО.

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