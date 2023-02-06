Я нашел ошибку
Главные новости:
В завершении состоялось фотографирование участников мероприятия на добрую память.
В УФСИН СО состоялось чествование журналистов, работающих по пенитенциарной тематике
Предприниматели Самары смогут лично обратиться по вопросам нарушения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Бизнес-омбудсмен СО и прокуратура проведут совместный прием предпринимателей Самары
В жилом секторе было зарегистрировано 20 пожаров.
За 3 дня в Самарской области спасатели ликвидировали 31 пожар
«Алкоголь не щадит и зубы».
Самарские врачи рассказали о влиянии спиртных напитков на стоматологическое здоровье
Госпитализированный Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии
Госпитализированный Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
Самарские таможенники задержали контрафактные автозапчасти и товары народного потребления из Казахстана на 80 млн рублей
Самарские таможенники задержали контрафактные автозапчасти и товары народного потребления из Казахстана
Новокуйбышевец дважды за два дня обокрал один магазин
Новокуйбышевец дважды за два дня обокрал один магазин
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.38
0.34
EUR 76.73
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Волжском районе полицейские в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 2500 учащимися из 22 школ
В Самаре дан старт региональному патриотическому проекту «Песни Победы Отцов»
Самарский зоопарк открывает сезон уникальных лекций
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские врачи рассказали о влиянии спиртных напитков на стоматологическое здоровье

6 февраля 2023 14:15
53
«Алкоголь не щадит и зубы».

Пагубно воздействуя на весь организм, алкоголь не щадит и зубы. Непоправимый вред наносится здоровью десен, слизистой, слюнных желез и всей полости рта.

 «Под действием алкоголя из организма вымывается кальций, а это основополагающий элемент здоровых зубов. Негативное влияние связано и со значительным содержанием кислот в алкоголе, а в красном вине еще и искусственных красителей, которые постепенно разрушают белизну зубов», — рассказала заведующая лечебно-хирургическим отделением Самарской стоматологической поликлиники №3, врач-стоматолог Эльвира Пономаренко.

Вредное воздействие алкоголя на зубы подтверждается общеизвестным фактом негативного воздействия на иммунитет человека.

 «Уже после первого бокала любого вина, не говоря уже о более высокоградусных напитках, из организма вымывается витамин А, все витамины группы В, цинк, калий, железо и магний, многие другие минеральные соли, которые необходимы не только сердцу, головному мозгу, крови, суставам, но и всем тканям, окружающим зуб», — отметила Эльвира Ильясовна.

Частое употребление алкоголя может привести к развитию пародонтита. Кроме того, появляются признаки кариеса и, как следствие, потеря еще недавно здоровых зубов.

Стоматологи отмечают несколько форм эрозии, возникающих вследствие употребления алкогольных напитков.

 «При злоупотреблении алкоголя развивается клеточная пролиферация слизистой оболочки ротовой полости, ведущая к дисплазии, лейкоплозии и карцимоне. Доказано, что злоупотребление алкоголем повышает риск развития новообразований. Системное употребление спиртных напитков отражается и на состоянии слюнных желез» — подчеркнула врач.

Стоматологи рекомендуют регулярно посещать стоматолога с профилактической целью и отказаться от алкоголя, если красивая улыбка и здоровые зубы для вас действительно желанны, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
«Алкоголь не щадит и зубы».
6 февраля 2023  14:15
Самарские врачи рассказали о влиянии спиртных напитков на стоматологическое здоровье
53
В Самаре за сутки заболели 138 человек, в Тольятти - 130.
5 февраля 2023  19:48
В Самарской области число заразившихся коронавирусом 5 февраля выросло до 405 человек
454
В Самаре за сутки заболели 168 человек, в Тольятти - 74.
4 февраля 2023  17:25
Где в Самарской области выявлены новые случаи коронавируса
812
Также с курением связаны 83% смертей от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
3 февраля 2023  21:13
Главный пульмонолог региона: «Все случаи смерти от рака лёгких непосредственно связаны с курением»
894
В Самаре за сутки заболели 68 человек, в Тольятти - 159.
3 февраля 2023  19:51
Число заболевших коронавирусом в регионе выросло до 353 человек
842
Для оказания помощи жителям ближайших сел — Абашево, Орловка и Толстовка — медработники выезжают на новом автомобиле.
3 февраля 2023  14:09
Более 1700 жителей Хворостянского района получают помощь в обновленном офисе врача общей практики
769
Врачи областной больницы удалили 10-сантиметровую ветку из черепа пациента
3 февраля 2023  13:28
Врачи самарской областной больницы удалили 10-сантиметровую ветку из черепа пациента
646
В Самаре за сутки заболели 105 человек.
2 февраля 2023  18:55
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
780
По данным специалистов, в 60% случаев заболевания удалось выявить на I-II стадии.
2 февраля 2023  17:55
В центре амбулаторной онкологической помощи больницы №6 Самары прошли обследования более 5700 человек
901
В 2022 году впервые было выявлено 419 случаев рака шейки матки у жительниц региона.
2 февраля 2023  15:48
Врачи приглашают жительниц Самарской области на профилактические осмотры
745
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
4188
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
15794
Весь список
В центре внимания
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
6 февраля 2023  13:58
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
125
В
6 февраля 2023  13:15
В "РКС-Самара" выбрали победителей новогодней поощрительной акции
127
В 2023 году питьевой водой обеспечат более 60 тыс. человек
6 февраля 2023  12:54
В 2023 году в области питьевой водой обеспечат более 60 тыс. человек
130
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят
4 февраля 2023  13:16
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят "Ласточку"
1199
На совещании были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах управления интеллектуальной собственностью.
3 февраля 2023  14:59
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым
748
Весь список