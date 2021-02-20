Самарские врачи провели сложную операцию подростку

106

Сложную операцию по удалению опухоли в забрюшинном пространстве 11-летнему ребенку провели в Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой. Ситуация осложнялась тем, что был риск возникновения интраоперационного кровотечения из-за расположения образования.

«Образование было выявлено при проведении ультразвукового исследования в поликлинике, - рассказал и.о. заведующего отделением детской хирургии больницы Евгений Новоженов. - Перед операцией мы провели дообследование, выполнено КТ и МРТ брюшной полости с контрастным усилением, что позволило определить точную локализацию опухоли и её взаимосвязь с соседними органами. Образование могло быть злокачественной опухолью нейрогенного характера – нейробластомой, что в таком возрасте имеет крайне неблагоприятный прогноз для жизни ребёнка».

Образование располагалось в забрюшинном пространстве, на телах пояснично-крестцовых позвонков, в месте разделения брюшной части аорты и нижней полой вены и частично охватывало подвздошные сосуды. При таком расположении во время операции может возникнуть грозное интраоперационное кровотечение. Хирургическое вмешательство медики выполнили через небольшой 10-сантиметровый разрез.

«Опухоль была выделена единым блоком, без повреждений, с применением высокотехнологичного «интеллектуального» электрохирургического коагулятора, что позволило обойтись минимальной кровопотерей - менее 10 мл, - пояснила хирург-онколог больницы Елена Кистанова. – Опухоль по данным гистологического заключения оказалась доброкачественной, и ребенок выписан в удовлетворительном состоянии домой, под наблюдение амбулаторной службы».

Ежегодно врачи хирургического отделения проводят более 1000 операций юным жителям региона. С начала этого года медики сделали уже более 250 операций, сообщает пресс-служба олправительства.