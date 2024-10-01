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Самарские врачи провели сложную операцию 3-летней тольяттинке - удалили доброкачественную опухоль  размером 24 сантиметра

1 октября 2024 18:48
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Новообразование весом около 2 килограммов составляло 11% ее веса и занимало практически всю брюшную полость.

Детские хирурги Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой провели сложную операцию трёхлетней девочке из Тольятти. Маленькой пациентке удалили новообразование из брюшной полости размером 24 сантиметра и весом около 2 килограммов, которое составляло 11% ее веса и занимало практически всю брюшную полость.

Мама девочки обратилась в Тольяттинскую больницу с жалобами на боль в животе у ребёнка. После диагностики их направили на госпитализацию в специализированное учреждение - областную детскую больницу им.Н.Н. Ивановой. Специалисты провели необходимые исследования, по результатам которых диагностировали доброкачественное новообразование брюшной полости (липома).

Липома брюшной полости — доброкачественное новообразование, которое состоит из жировых клеток и может располагаться в любом месте, где есть жировая ткань.

«Липома может появляться в любом возрасте, в том числе и у детей. Новообразование со временем увеличивается в размерах и может вызвать целый ряд осложнений. В данном случае липома росла вместе с ребёнком в забрюшинном пространстве и увеличивалась, медленно поддавливала органы брюшной полости», - рассказал заведующий хирургическим отделением детской больницы им. Н.Н. Ивановой Евгений Новоженов.

Хирурги областной больницы выполнили непростую операцию. Ее сложность заключалась в том, что в структуре опухоли проходили мезентериальные сосуды. Врачам необходимо было радикально удалить опухоль и не допустить осложнений, которые могли быть вызваны повреждением мезентериальных и магистральных сосудов брюшной полости.

"Первым этапом мы провели диагностическую лапароскопию, убедились в расположении и размерах новообразования. Затем выполнили небольшую лапаротомию и удалили опухоль по частям из-за её очень большого размера. В ходе операции важно было не повредить магистральные сосуды", - пояснил врач.

Использование современного медицинского оборудования и комбинированной анестезии позволило быстро и безболезненно восстановиться ребенку.

«Огромное спасибо всем врачам. Не знала, что думать, изначально были подозрения на грыжу. Но хирурги сразу же поставили верный диагноз и провели операцию», - поблагодарила мама пациентки.

Выполнение сложных операций стало возможным благодаря профессионализму специалистов и развитию детского здравоохранения в рамках национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего с начала года хирургами Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой было проведено уже 2000 операций.

 

Фото:   минздрав СО/Алексей Коновалов

Теги: Медицина Самара

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1 октября 2024  18:48
Самарские врачи провели сложную операцию 3-летней тольяттинке - удалили доброкачественную опухоль  размером 24 сантиметра
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