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Самарские полицейские и общественники пополнили банк крови более чем на 20 литро

21 апреля 2023 11:48
53
Самарские полицейские и общественники пополнили банк крови более чем на 20 литро

Сегодня в ГУ МВД России по Самарской области рабочий день начался с акции по сдаче крови – на протяжении двух часов на территории областного главка работала мобильная станция переливания крови, чтобы полицейские смогли пополнить донорский банк. К акции присоединились и представители Общественного совета при областном главке.

Участие в мероприятии приняли порядка 50 сотрудников полиции различных подразделений: кинологи, дознаватели, автоинспекторы, сотрудники пресс-службы, следователи, эксперты-криминалисты, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, оперативники, связисты. Среди них есть и опытные доноры, которые на протяжении долгого времени помогают людям, а также те, кто решил только сейчас внести свою лепту в доброе дело. Например, на счету почетного донора Дмитрия Пивоварова – полицейского полка патрульно-постовой службы Управления МВД России по г. Самаре уже 188 донаций.

В результате акции порядка 5 десятков добровольцев сумели пополнить банк крови более чем на 20 литров.

Заместитель директора по медицинской части ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» Елена Кудинова поблагодарила полицейских за постоянную готовность бескорыстно оказать помощь нуждающимся и выразили надежду на продолжение тесного сотрудничества.

Развитие безвозмездного донорства крови и ее компонентов, повышение мотивации участия в донорском движении, формирование ответственного отношения к донорству крови как норме жизни, поддержка Вооруженных сил Российской армии, спасение жизни – те цели, которые преследуют сотрудники органов внутренних дел, сдавая свою кровь.

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