Я нашел ошибку
Главные новости:
По проекту «Содействие» планируют обустроить купель около храма.
Дмитрий Азаров в Кинель-Черкассах приехал в один из старейших храмов губернии – Вознесения Христова
Добавились три серебряных и две бронзовых медали.
Пять медалей в пятый день Олимпиады у российских спортсменов
США поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека, заявил американский лидер.
Джо Байден встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Белом доме
Смотрите матч между "Крыльями Советов" и "Спартаком", который пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена".
30 июля телеканал "Матч Премьер" покажет три матча "Крыльев Советов" со "Спартаком"
Вертолёт позволяет эвакуировать сразу несколько человек, имеется все необходимое оборудование для оказания помощи.
Службой санавиации СО за прошедшие две недели эвакуировано 7 человек, пострадавших в дорожных авариях
Каждому из них назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.
Два самарца осуждены за незаконное проведение азартных игр
29 июля с 12.00 до 16.00.
Самарские онкологи проведут профилактические осмотры на набережной у Некрасовского спуска
В результате столкновения пострадала женщина, она госпитализирована.
В протоке Воложка на Волге столкнулись два гидроцикла
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.61
-0.24
EUR 86.92
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров вручил награды работникам Куйбышевской железнодорожной дороги
В Самаре пройдет лекторий/ридинг-группа «На что кино могло бы быть способно: фрагменты ранней киномысли»
Самарцев приглашают на онлайн-программу ко Дню ВДВ
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские онкологи проведут профилактические осмотры на набережной у Некрасовского спуска

28 июля 2021 19:53
134
29 июля с 12.00 до 16.00.

29 июля с 12.00 до 16.00 на набережной реки  Волга, у Некрасовского спуска, сотрудники Самарского областного клинического онкологического диспансера совместно с сотрудниками Самарского областного кожно-венерологического диспансера проведут профилактическую акцию для жителей и гостей города.

Данное мероприятие в первую очередь будет направлено на формирование здорового образа жизни и профилактику злокачественных новообразований кожи.

Меланома является одной из наиболее агрессивных злокачественных опухолей, которую можно диагностировать на ранних стадиях при обычном осмотре кожных покровов. Длительное пребывание на солнце без солнцезащитных средств, ультрафиолетовое облучение, травматизация новообразований кожи – все это может служить причинами возникновения данного заболевания. К «группе риска» относятся люди со светлой кожей, а также те, у кого большое количество родинок. Рак кожи несложно предупредить, если проявлять настороженность к своему здоровью. Часто люди просто боятся обращаться к врачу и теряют драгоценное время. Необходимо помнить, что появление подозрительных родинок, вызывающих беспокойство или видоизменение уже имеющихся – сигнал для обращения к врачу. Если что-то насторожило, всегда можно обратиться к врачу-онкологу, терапевту в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.

В рамках профилактической акции у всех желающих будет возможность обратиться к врачу и проконсультироваться во время прогулки. Участники акции под руководством опытных специалистов отделения медицинской профилактики областного онкодиспансера  смогут обучиться приемам самообследования кожи, ознакомиться с мерами профилактики меланомы, а также получить бесплатную консультацию врача-онколога Самарского областного клинического онкологического диспансера и врача-дерматолога Самарского областного кожно-венерологического диспансера.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: набережная онкологи профилактические осмотры

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы считают главной достопримечательностью своего города набережную Волги
13 июля 2021, 09:32
Самарцы считают главной достопримечательностью своего города набережную Волги
Из-за мировых коронавирусных ограничений второй год подряд наиболее доступным и открытым для россиян является только внутренний туризм. Туризм
528
Дмитрий Азаров: «Мы должны сделать набережную, достойную Тольятти»
27 июня 2021, 10:29
Дмитрий Азаров: «Мы должны сделать набережную, достойную Тольятти»
Любимое место отдыха горожан планируют преобразить в три этапа. Благоустройство
665
Все остальные официальные городские пляжи полностью готовы к сезону.
22 июня 2021, 17:29
После завершения «ВолгаФеста» на пляж в районе второй очереди набережной сегодня завозят песок
Все остальные официальные городские пляжи полностью готовы к сезону. Благоустройство
636
Здравоохранение
Вертолёт позволяет эвакуировать сразу несколько человек, имеется все необходимое оборудование для оказания помощи.
28 июля 2021  20:33
Службой санавиации СО за прошедшие две недели эвакуировано 7 человек, пострадавших в дорожных авариях
162
29 июля с 12.00 до 16.00.
28 июля 2021  19:53
Самарские онкологи проведут профилактические осмотры на набережной у Некрасовского спуска
134
В Самаре заболели 138 человек.
28 июля 2021  15:46
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
260
Дмитрий Азаров запустил вторую линию производства лекарств «Озон фарм».
27 июля 2021  16:14
Крупный завод по производству лекарств нарастил производство в Самарской области
906
В Самаре 127 заболевших.
27 июля 2021  15:10
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
678
Дмитрий Азаров вместе с Геннадием Котельниковым и Виктором Казаковым проверили оснащение госпиталя и готовность к приему первых пациентов.
26 июля 2021  17:05
В день рождения Владимира Середавина в Самаре открыли новый корпус Самарской областной клинической больницы
870
Лекция позволяет взглянуть на проблемы, стоящие перед каждым из нас и человечеством в целом с профессиональной позиции врачей-инфекционистов.
26 июля 2021  14:56
На просветительском канале проходит трансляция премьеры лекции-фильма об истории вакцинации
753
В Самаре заболели 176 человек.
26 июля 2021  14:24
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
798
В Самарской области 42 % жителей ждут скорую дольше положенного
26 июля 2021  12:12
В Самарской области 42% жителей ждут скорую дольше положенного
701
В стационарах региона лежат около 2,5 тысячи пациентов.
25 июля 2021  19:23
Армен Бенян заявил, что в области сейчас идет так называемая третья волна  
2235
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
463
Весь список
В центре внимания
Встреча состоялась на станции Кинель – одной из крупнейших в регионе.
28 июля 2021  14:55
Дмитрий Азаров вручил награды работникам Куйбышевской железнодорожной дороги
239
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
28 июля 2021  13:30
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
367
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
28 июля 2021  13:00
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
305
«Жигулевскую долину» посетила делегация из Бельгии и Люксембурга
28 июля 2021  11:54
«Жигулевскую долину» посетила делегация из Бельгии и Люксембурга
311
В самарских муниципальных детсадах 30 июля состоится очередное распределение мест
28 июля 2021  11:07
В самарских муниципальных детсадах 30 июля состоится очередное распределение мест
254
Весь список