Самарские онкологи проведут профилактические осмотры на набережной у Некрасовского спуска

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29 июля с 12.00 до 16.00 на набережной реки Волга, у Некрасовского спуска, сотрудники Самарского областного клинического онкологического диспансера совместно с сотрудниками Самарского областного кожно-венерологического диспансера проведут профилактическую акцию для жителей и гостей города.

Данное мероприятие в первую очередь будет направлено на формирование здорового образа жизни и профилактику злокачественных новообразований кожи.

Меланома является одной из наиболее агрессивных злокачественных опухолей, которую можно диагностировать на ранних стадиях при обычном осмотре кожных покровов. Длительное пребывание на солнце без солнцезащитных средств, ультрафиолетовое облучение, травматизация новообразований кожи – все это может служить причинами возникновения данного заболевания. К «группе риска» относятся люди со светлой кожей, а также те, у кого большое количество родинок. Рак кожи несложно предупредить, если проявлять настороженность к своему здоровью. Часто люди просто боятся обращаться к врачу и теряют драгоценное время. Необходимо помнить, что появление подозрительных родинок, вызывающих беспокойство или видоизменение уже имеющихся – сигнал для обращения к врачу. Если что-то насторожило, всегда можно обратиться к врачу-онкологу, терапевту в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.

В рамках профилактической акции у всех желающих будет возможность обратиться к врачу и проконсультироваться во время прогулки. Участники акции под руководством опытных специалистов отделения медицинской профилактики областного онкодиспансера смогут обучиться приемам самообследования кожи, ознакомиться с мерами профилактики меланомы, а также получить бесплатную консультацию врача-онколога Самарского областного клинического онкологического диспансера и врача-дерматолога Самарского областного кожно-венерологического диспансера.

Фото из открытых источников