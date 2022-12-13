Самарские наркологи внедряют пилотный проект по выявлению алкогольной зависимости у пациентов поликлиник и стационаров

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Врачи Самарского областного клинического наркологического диспансера реализуют пилотный проект по раннему выявлению алкоголь-ассоциированных состояний у жителей Самары. Специализированная программа помогает диагностировать заболевания, связанные с употреблением алкоголя, у больных, находящихся на лечении в стационарах различного профиля, а также у пациентов, которые проходят диспансеризацию в поликлиниках Самары.



«Потенциальные пациенты психиатра-нарколога, увы, не всегда спешат за специализированной помощью к специалистам наркологической службы, но обращаются в другие лечебные учреждения. При этом зависимость от употребления психоактивных веществ не только мешает выздоровлению от соматического заболевания, но и грозит смертельным риском, — сообщил заведующий экспертно-методическим отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера, кандидат медицинских наук, врач-психиатр-нарколог Сергей Царёв. — Мы разработали программу по ранней диагностике употребления спиртных напитков и наркотических веществ. На сегодняшний день она протестирована в нескольких стационарах города, а также в поликлиниках в рамках проведения диспансеризации».



Специалисты подчеркивают, употребление спиртных напитков сопряжено с разрушительными последствиями для здоровья. В результате постоянного токсического воздействия алкогольных напитков развивается алкогольный гепатит и цирроз печени.



Невозможно переоценить пагубное воздействие алкоголя на органы сердечно-сосудистой системы. Он вызывает аритмию, артериальную гипертензию, нарушает обмен веществ в клетках сердечной мышцы.



Нередко употребление алкоголя приводит к развитию тяжелого заболевания — алкогольной зависимости, в основе которой лежит хроническое отравление организма алкоголем. Чтобы избежать опасностей для вашего здоровья, откажитесь от этой привычки своевременно.

Фото: минздрав СО