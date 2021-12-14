Я нашел ошибку
Главные новости:
На сумму более 770 миллионов рублей.
В Самарской области почти 11 тысяч предприниматели получили поддержку за нерабочие дни
Специалистам хирургического отделения больницы им.Ивановой удалось спасти жизнь новорожденному малышу по уникальной методике.
Самарские хирурги провели сложнейшую операцию новорожденному ребенку
Резидент «Жигулевской долины» АНО «Аиралаб Рус» расширяет свою географию.
Дан старт созданию гражданской сети мониторинга воздуха в Самаре
В соответствие с проектом выполнили ремонт участков общей протяженностью более 23 км и капитальный ремонт – 5 км.
Завершен ремонт автомобильной дороги Тольятти – Хрящевка
В Самаре активировались мошенники, которые под предлогом проверки приборов учета, проникают в квартиры горожан, срывают пломбы с действующих счетчиков. 
Самарагорэнергосбыт предупреждает: будьте бдительны - не попадитесь на уловки мошенников!
По результатам розыгрыша призов 500 счастливчикам будут зачислены на лицевые счета по 1 000 рублей.
«ЭнергосбыТ Плюс» направил своим клиентам авансовые квитанции для участия в новогодней акции
Дмитрий Константинов: "Грипп опасен своими осложнениями"
Дмитрий Константинов: "Грипп опасен своими осложнениями"
В Сызрани ищут подозреваемого в краже, который скрылся от дознания
В Сызрани ищут подозреваемого в краже, который скрылся от дознания
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.41
-0.2
EUR 82.87
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Самарский зоопарк традиционно отметит Новый год
Зрители самарского театра оперы и балета увидят балет, оперу и драму на монетах
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские хирурги провели сложнейшую операцию новорожденному ребенку

14 декабря 2021 14:53
56
Специалистам хирургического отделения больницы им.Ивановой удалось спасти жизнь новорожденному малышу по уникальной методике.

Самарские хирурги областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой провели сложнейшую операцию новорожденному ребенку. На базе хирургического отделения медучреждения функционирует областной центр коррекции врожденных пороков развития новорожденных детей. Специалисты проводят полную хирургическую коррекцию в случаях нарушения  развития органов желудочно-кишечного тракта, передней брюшной стенки, легких, диафрагмальной грыжи.

Так, специалистам хирургического отделения больницы им.Ивановой удалось спасти жизнь новорожденному малышу по уникальной методике, предложенной и выполненной заведующим хирургическим отделением Евгением Новоженовым.

Супруги из Самары долго планировали беременность и очень ждали своего первого малыша.  На 13-й неделе беременности УЗИ показало порок развития передней брюшной стенки. Внутренние органы брюшной полости ребенка развивались и росли не в брюшной полости, а в пупочном канатике. В медицине это называется – омфалоцеле (грыжа пупочного канатика).

Это довольно редкая патология. Классифицируются омфалоцеле по размеру дефекта передней брюшной стенки на малые, средние и большие.

На перинатальном консилиуме врачи сообщили, что омфалоцеле средних размеров и его можно будет относительно несложно корригировать. При больших размерах дефекта рекомендуют прервать беременность.

«Роды прошли оперативно, - вспоминает мама мальчика Юлия. - Специалисты перинатального центра сработали профессионально, огромное им спасибо. После родов сына сразу перевели в областную детскую больницу в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Мы сильно переживали, но верили, что малыш выдержит все».

«Мы знали, что нам предстоит оперировать ребенка с данной патологией, готовились к небольшим размерам, но, увидев пациента, поняли, что это самое большое омфалоцеле в нашей практике, - поясняет заведующий хирургическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Евгений Новоженов. – Особенность в том, что все органы: желудок, печень, тонкий и толстый отделы кишечника - не вышли из брюшной полости, как при обычных грыжах, а развивались вне ее. Это означает, что поместить их обратно одномоментно не представлялось возможным, так как объем брюшной полости этого не позволял сделать и органы могли погибнуть от ишемии (сильное сдавление нарушило бы кровоснабжение). Приняли решение поэтапно погружать органы в брюшную полость. По методике органы погружаются в специальный мешок - контейнер, который подшивается  к передней брюшной стенке и только после этого начинается поэтапное погружение. После контейнер удаляется, и дефект,  и кожа ушивается. Оценив размеры дефекта, поняли, что, если  подшить мешок к  коже, то впоследствии ее будет недостаточно, чтобы закрыть дефект.  Поэтому подшили к материалу, наклеенному на нее. Тут нас выручили «тейпы» - клейкая лента из ткани, с сильной фиксацией. Мы не знали,  выдержат ли они такое сильное давление, но сомнений почему-то не было. И они выдержали, хотя и были на грани. Это был очень сложный момент, чем дольше органы находились вне брюшной полости, тем больше был шанс их инфицирования. Если погружать быстрее, то мы могли их сильно сдавить и повредить. После того, как органы были погружены в «мешок», в течение семи дней проходило постепенное их «вдавление-погружение». 

Евгений Николаевич проводил операции совместно с врачом-хирургом Артемом  Изосимовым. Каждые 4-6 часов, сантиметр за сантиметром хирурги погружали органы.  В операции принимали участие анестезиологи-реаниматологи под руководством заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Ирины Садовской. Реаниматологи, контролируя витальные функции, позволили погрузить органы в живот и адаптировать ребенка ко второму этапу операции – пластика передней брюшной стенки. 

В ходе операции был выявлен еще один порок - аномальное расположение кишечника, который  также исправили самарские врачи. 

Мальчик провел больше месяца в больнице. В настоящее время он дома и чувствует себя хорошо.

«Было очень тяжело смотреть, что твой новорожденный ребёнок перенёс такую сложную операцию, - рассказывает мама мальчика Юлия. - Он лежал весь в системах. У него пропал сосательный рефлекс и глотательный. За время, проведенное в отделении патологии, мы научились заново кушать. Сейчас сынок чувствует себя хорошо. Назвали Мирон, аппетит хороший, постепенно набирает вес. Мы благодарим всех врачей и медицинских сестер за их профессионализм, за труд, за помощь и спасение жизни Мирона. А родителям, чьи детки находятся в отделении патологии, мы желаем терпения и веры что всё будет хорошо».

 

Фото:   минздрав СО

 

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За год областной кардиодиспансер проводит до 20 тысяч госпитализаций, более 5 тысяч оперативных вмешательств.
22 ноября 2021, 20:26
Самарские кардиологи увеличивают количество операций для спасения жизней
За год областной кардиодиспансер проводит до 20 тысяч госпитализаций, более 5 тысяч оперативных вмешательств. Здравоохранение
1823
Дмитрий Азаров поздравил СамГМУ с победой в конкурсе по созданию центров Национальной технологической инициативы.
19 ноября 2021, 16:51
В СамГМУ будет создан Центр НТИ по направлению «Бионическая инженерия в медицине»
Дмитрий Азаров поздравил СамГМУ с победой в конкурсе по созданию центров Национальной технологической инициативы. Образование
1562
Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» помощь малышам оказывается на новом современном оборудовании.
18 ноября 2021, 14:53
Ежегодно самарские врачи помогают более 2000 недоношенных детей
Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» помощь малышам оказывается на новом современном оборудовании. Здравоохранение
1809
Здравоохранение
Специалистам хирургического отделения больницы им.Ивановой удалось спасти жизнь новорожденному малышу по уникальной методике.
14 декабря 2021  14:53
Самарские хирурги провели сложнейшую операцию новорожденному ребенку
56
Дмитрий Константинов:
14 декабря 2021  14:00
Дмитрий Константинов: "Грипп опасен своими осложнениями"
118
Сани, лыжи, коньки и другие виды зимнего досуга и спорта, к сожалению, становятся причиной многих травм.
13 декабря 2021  15:38
О профилактике детского травматизма
526
В настоящее время подразделение оснащается медицинским оборудованием и мебелью.
10 декабря 2021  21:01
В поселке Титовка готовится к открытию врачебная амбулатория
1302
Главная задача центра -  повысить доступность комплексной медицинской помощи для людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями.
10 декабря 2021  16:26
Более 8 тысяч пациентов прошли обследования в центре амбулаторной онкопомощи Тольяттинской поликлиники 
1098
Они первыми оказали помощь подростку, попавшему в ДТП неподалеку от медучреждения.
10 декабря 2021  14:17
Армен Бенян вручил Почетные грамоты ведомства сотрудникам детского отделения Самарской медсанчасти №2
958
Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в новогоднюю ночь
10 декабря 2021  12:18
Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в новогоднюю ночь
758
В Самаре на Красной Глинке уволились все врачи-педиатры
10 декабря 2021  09:37
В Самаре на Красной Глинке уволились все врачи-педиатры
786
Он включен в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире, стоимость одного укола составляет порядка 160 млн рублей.
9 декабря 2021  21:29
Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от СМА "Золгенсма"
903
Состоялась рабочая поездка министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна в Кошкинский район.
9 декабря 2021  20:16
Армен Бенян посетил несколько объектов здравоохранения Кошкинского района
1020
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
2194
Весь список
В центре внимания
В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью
14 декабря 2021  13:34
В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью
121
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
13 декабря 2021  12:59
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
444
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
13 декабря 2021  11:35
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
430
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
12 декабря 2021  10:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
802
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
11 декабря 2021  11:13
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
1037
Весь список