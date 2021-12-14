Самарские хирурги провели сложнейшую операцию новорожденному ребенку

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Самарские хирурги областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой провели сложнейшую операцию новорожденному ребенку. На базе хирургического отделения медучреждения функционирует областной центр коррекции врожденных пороков развития новорожденных детей. Специалисты проводят полную хирургическую коррекцию в случаях нарушения развития органов желудочно-кишечного тракта, передней брюшной стенки, легких, диафрагмальной грыжи.

Так, специалистам хирургического отделения больницы им.Ивановой удалось спасти жизнь новорожденному малышу по уникальной методике, предложенной и выполненной заведующим хирургическим отделением Евгением Новоженовым.

Супруги из Самары долго планировали беременность и очень ждали своего первого малыша. На 13-й неделе беременности УЗИ показало порок развития передней брюшной стенки. Внутренние органы брюшной полости ребенка развивались и росли не в брюшной полости, а в пупочном канатике. В медицине это называется – омфалоцеле (грыжа пупочного канатика).

Это довольно редкая патология. Классифицируются омфалоцеле по размеру дефекта передней брюшной стенки на малые, средние и большие.

На перинатальном консилиуме врачи сообщили, что омфалоцеле средних размеров и его можно будет относительно несложно корригировать. При больших размерах дефекта рекомендуют прервать беременность.

«Роды прошли оперативно, - вспоминает мама мальчика Юлия. - Специалисты перинатального центра сработали профессионально, огромное им спасибо. После родов сына сразу перевели в областную детскую больницу в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Мы сильно переживали, но верили, что малыш выдержит все».

«Мы знали, что нам предстоит оперировать ребенка с данной патологией, готовились к небольшим размерам, но, увидев пациента, поняли, что это самое большое омфалоцеле в нашей практике, - поясняет заведующий хирургическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Евгений Новоженов. – Особенность в том, что все органы: желудок, печень, тонкий и толстый отделы кишечника - не вышли из брюшной полости, как при обычных грыжах, а развивались вне ее. Это означает, что поместить их обратно одномоментно не представлялось возможным, так как объем брюшной полости этого не позволял сделать и органы могли погибнуть от ишемии (сильное сдавление нарушило бы кровоснабжение). Приняли решение поэтапно погружать органы в брюшную полость. По методике органы погружаются в специальный мешок - контейнер, который подшивается к передней брюшной стенке и только после этого начинается поэтапное погружение. После контейнер удаляется, и дефект, и кожа ушивается. Оценив размеры дефекта, поняли, что, если подшить мешок к коже, то впоследствии ее будет недостаточно, чтобы закрыть дефект. Поэтому подшили к материалу, наклеенному на нее. Тут нас выручили «тейпы» - клейкая лента из ткани, с сильной фиксацией. Мы не знали, выдержат ли они такое сильное давление, но сомнений почему-то не было. И они выдержали, хотя и были на грани. Это был очень сложный момент, чем дольше органы находились вне брюшной полости, тем больше был шанс их инфицирования. Если погружать быстрее, то мы могли их сильно сдавить и повредить. После того, как органы были погружены в «мешок», в течение семи дней проходило постепенное их «вдавление-погружение».

Евгений Николаевич проводил операции совместно с врачом-хирургом Артемом Изосимовым. Каждые 4-6 часов, сантиметр за сантиметром хирурги погружали органы. В операции принимали участие анестезиологи-реаниматологи под руководством заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Ирины Садовской. Реаниматологи, контролируя витальные функции, позволили погрузить органы в живот и адаптировать ребенка ко второму этапу операции – пластика передней брюшной стенки.

В ходе операции был выявлен еще один порок - аномальное расположение кишечника, который также исправили самарские врачи.

Мальчик провел больше месяца в больнице. В настоящее время он дома и чувствует себя хорошо.

«Было очень тяжело смотреть, что твой новорожденный ребёнок перенёс такую сложную операцию, - рассказывает мама мальчика Юлия. - Он лежал весь в системах. У него пропал сосательный рефлекс и глотательный. За время, проведенное в отделении патологии, мы научились заново кушать. Сейчас сынок чувствует себя хорошо. Назвали Мирон, аппетит хороший, постепенно набирает вес. Мы благодарим всех врачей и медицинских сестер за их профессионализм, за труд, за помощь и спасение жизни Мирона. А родителям, чьи детки находятся в отделении патологии, мы желаем терпения и веры что всё будет хорошо».

Фото: минздрав СО