Самарская поликлиника получила более 100 единиц оборудования по нацпроекту для внедрения информационных технологий

51

В Самарской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» продолжается информатизация медучреждений. Так, в регионе количество рабочих мест медицинских работников, оснащенных необходимым компьютерным оборудованием, превысило 17 тысяч.

Цифровизация здравоохранения - одно из приоритетных направлений реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» - в том числе, часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Реализация проекта позволит улучшить качество губернской медицины, сообщает пресс-служба облправительства.

Особый акцент делается на предоставлении гражданам новых электронных сервисов в здравоохранении. Для активной работы в региональной информационной системе медучреждения области оснащают необходимым оборудованием. Так, например, для Самарской городской поликлиники № 10 закупили более 130 новых компьютеров, аппаратуру для защищенной связи и мобильное рабочее место для бригады неотложной помощи. Сотрудники детского поликлинического отделения №1 работают в централизованной системе на новой технике, что позволяет им вести электронные медицинские карты пациентов. Жителям региона это даст возможность получать электронные медицинские документы. Так, уже в феврале станет доступна услуга получения справок для детей в электронной форме.

«Наша поликлиника получила новое оборудование – компьютеры по программе установки ЕМИАС (Единая медицинская информационная автоматизированная система), - рассказала заместитель главного врача по детству Самарской городской поликлиники №10 Ирина Бударина. - Эта программа дает нам возможность полностью перейти на электронный документооборот, исключающий частые посещения родителями поликлиники, а также значительное количество контактов. Кроме того, все документы у нас будут в режиме онлайн, в том числе рецепты в аптеку, направления на стационарное лечение, консультации наших детей на дому и много других возможностей. Мы полностью переходим на электронные амбулаторные карты, передачу информации из одного лечебного учреждения в другое, минуя бумажные носители. Это очень удобно всем лечебным учреждениям, так как информация передается быстро, качественно. Единая система удобна и родителям, когда они могут дистанционно записаться на прием к врачу».

Кабинеты врача оснащены компьютером, принтером, видеокамерой для проведения телемедицинских консультаций, есть все необходимое для работы в информационной системе.

Участковый педиатр Светлана Петрова отмечает, что информатизация облегчает работу врачей, не нужно заполнять лишние бумаги, все есть в компьютере и передается по электронной системе.

«В нашей поликлинике созданы два детских поликлинических отделения, где обслуживаются 16,5 тысяч детей Промышленного и Советского районов Самары, - пояснила Светлана Петровна. – Программа создает благоприятные условия для оказания качественной и оперативной медицинской помощи нашим маленьким пациентам, экономит время родителей, оптимизирует работу врачей».