Самарская область присоединится к Всероссийскому донорскому марафон "Космос у нас в крови"

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12 и 13 мая в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королева (Московское шоссе, 34а) пройдет юбилейная донорская акция «Донор, ты просто космос!». Студенты и преподаватели университета откроют Всероссийский донорский марафон "Космос у нас в крови", посвященный празднованию 60-летия со дня первого полета человека в космос.

12 и 13 мая с 8.00 до 11.30 рядом с памятником легендарного советского ученого конструктора Сергея Павловича Королева будет установлен Мобильный комплекс заготовки крови, который как космический корабль будет готов принять на борт всех желающих поделиться в эти дни своей кровью в помощь нуждающимся в переливании пациентам. Также доноров будут ждать фото со «звездами», «улётные» подарки и космически вкусные угощения.

Марафон проводится в целях сохранения памяти о поколении первооткрывателей космоса, традициях ведущей космической державы, систематизации знаний о космосе, достижениях российской космонавтики, а также популяризации донорского движения, в том числе корпоративного.

10 лет назад на базе профилактория тогда еще Самарского государственного аэрокосмического университета был проведен самый первый день донора. В то время университет объединил 90 неравнодушных доноров - 2011 год стал началом возрождения истории донорского движения в университете.

Инициатором и организатором марафона выступает Федеральное медико-биологическое агентство при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». В рамках всероссийского марафона в Самарской области запланированы к проведению различные мероприятия в космической тематике. Наш регион может гордиться не только людьми, чей вклад в освоение космоса велик и неоспорим, но и самарскими космическими донорами, которые спасают тысячи жизней.

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