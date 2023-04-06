Самарская городская поликлиника №15 отмечает 75-летие

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В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарской городской клинической поликлиники №15. В нем приняли участие министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, глава Промышленного внутригородского района Данил Морозов, заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Анна Дубасова, председатель областной общественной организации ассоциации ветеранов – медицинских работников Валентина Бровченко, главный врач поликлиники Анна Дзюбайло, сотрудники учреждения и руководители других медицинских организаций города.



Поликлиника №15 является одним из крупнейших учреждений первичного звена здравоохранения региона. Ее путь, начавшийся с создания врачебной амбулатории в 1948 году, стал своего рода отражением истории развития системы здравоохранения региона. Сегодня в составе многопрофильной поликлиники работают 28 подразделений. Специалисты оказывают первичную медико-санитарную помощь более 74 тысячам самарцев.



К медицинским работникам обратился руководитель ведомства Армен Бенян.



«Лучшее признание в нашей отрасли – это доверие и забота. Доверие к вам, дорогие коллеги, проявляется в том, что перед коллективом традиционно ставятся самые сложные задачи, – отметил министр. – Именно в вашем учреждении в октябре 2020 года был создан региональный координационный центр амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ и COVID-19. Вы координировали действия всех медицинских подразделений амбулаторного звена по диагностике и лечению пациентов, консультативной поддержке и оперативному взаимодействию при оказании необходимой помощи нашим жителям. В феврале 2022 года число пациентов достигало более 110 тысяч одномоментно».



Центр курирует, в том числе с применением телемедицинских консультаций, вопросы динамического наблюдения за состоянием здоровья пациентов, выписанных из сосудистых центров, имеющих в анамнезе сахарный диабет и другие хронические заболевания.



Учреждение является площадкой для реализации пилотных проектов в сфере информатизации медицины, внедрения передовых подходов к организации работы поликлиник и технологий бережливого производства.



«Вы с достоинством и высочайшим профессионализмом принимаете все новые и новые вызовы, — подчеркнул Армен Бенян. — Передаю слова приветствия от Главы региона Дмитрия Игоревича Азарова и благодарю за ваш труд. Желаю славной работы на благо жизни и здоровья наших пациентов».



Министр вручил сотрудникам ведомственные награды. В настоящее время в учреждении трудятся порядка 600 медицинских работников, проводится активная работа по привлечению молодых специалистов.



Заведующая консультативно-диагностическим отделением, врач-эндокринолог Виктория Мензелинцева присоединилась к коллективу поликлиники более 20 лет назад.



«Первым подразделением, куда я пришла по окончанию ординатуры в 2002 году, был дневной стационар. В то время они развивались очень активно, — рассказала Виктория Александровна. — Работала врачом-терапевтом, а затем сменила специализацию на эндокринологию. Если проанализировать, какой поликлиника была тогда и какой стала за эти годы в связи с информатизацией и совершенствованием подходов к работе, очевидно, что основные ценности, задачи, направления для нас не изменились. Главный акцент — и тогда, и сейчас, — на профилактике заболеваний и выявлении факторов риска. На протяжении многих лет я веду Школу для больных сахарным диабетом, участвую в выездных мероприятиях для наших пациентов. У нас замечательный коллектив, коллеги для меня — родные люди. И я очень благодарна каждому, кто научил меня грамотно работать, участвовал в моем становлении, поддерживал словом и делом. Более 10 лет назад и я постепенно стала наставником для молодых врачей — неврологов, кардиологов, офтальмологов. Все аспекты работы — от заполнения медицинской документации до диагностического поиска — познаем в дружественной атмосфере наставничества, учимся друг у друга и вместе растем».

Фото: минздрав СО