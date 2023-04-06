Самарская городская поликлиника №15 отмечает 75-летие

Я нашел ошибку
Главные новости:
Присоединяйтесь к движению ГТО: пять несложных шагов до знака отличия ГТО
Президент России Владимир Путин 6 апреля своим Указом утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты России.
Владимир Путин включил Екатерину Колотовкину в новый состав Общественной палаты России
Центральной темой заседания станет подготовка к празднованию 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В Самаре пройдет расширенное заседание областного оргкомитета «Победа»
Приглашают самозанятых региона к участию.
Впервые в Самаре пройдет Пасхальная ярмарка
Насосная станция - не холст для рисования. Хватит уговаривать и красить, пора серьёзно наказывать.
«РКС-Самара»: пора ужесточить наказание за граффити на коммунальных объектах
Для реализации закона в Самарской области была проведена большая работа.
Все спортивные организации Самарской области получили лицензию в рамках реализации закона о гармонизации
Выступления Капеллы поражают слушателей всего мира – тонкой звукописью, многотембровой красочностью, чарующей силой звучания в сочетании с виртуозным мастерством.
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
Класс ориентированный на патриотическое, физическое и правовое воспитание учащихся.
В самарской школе № 12 создадут класс правоохранительной направленности
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.5
0.14
EUR 87.1
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская городская поликлиника №15 отмечает 75-летие

6 апреля 2023 14:07
187
Специалисты оказывают первичную медико-санитарную помощь более 74 тысячам самарцев.

В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарской городской клинической поликлиники №15. В нем приняли участие министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, глава Промышленного внутригородского района Данил Морозов, заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Анна Дубасова, председатель областной общественной организации ассоциации ветеранов – медицинских работников Валентина Бровченко, главный врач поликлиники Анна Дзюбайло, сотрудники учреждения и руководители других медицинских организаций города.

 Поликлиника №15 является одним из крупнейших учреждений первичного звена здравоохранения региона. Ее путь, начавшийся с создания врачебной амбулатории в 1948 году, стал своего рода отражением истории развития системы здравоохранения региона. Сегодня в составе многопрофильной поликлиники работают 28 подразделений. Специалисты оказывают первичную медико-санитарную помощь более 74 тысячам самарцев.

К медицинским работникам обратился руководитель ведомства Армен Бенян.

«Лучшее признание в нашей отрасли – это доверие и забота. Доверие к вам, дорогие коллеги, проявляется в том, что перед коллективом традиционно ставятся самые сложные задачи, – отметил министр. – Именно в вашем учреждении в октябре 2020 года был создан региональный координационный центр амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ и COVID-19. Вы координировали действия всех медицинских подразделений амбулаторного звена по диагностике и лечению пациентов, консультативной поддержке и оперативному взаимодействию при оказании необходимой помощи нашим жителям. В феврале 2022 года число пациентов достигало более 110 тысяч одномоментно».

Центр курирует, в том числе с применением телемедицинских консультаций, вопросы динамического наблюдения за состоянием здоровья пациентов, выписанных из сосудистых центров, имеющих в анамнезе сахарный диабет и другие хронические заболевания.

Учреждение является площадкой для реализации пилотных проектов в сфере информатизации медицины, внедрения передовых подходов к организации работы поликлиник и технологий бережливого производства.

 «Вы с достоинством и высочайшим профессионализмом принимаете все новые и новые вызовы, — подчеркнул Армен Бенян. — Передаю слова приветствия от Главы региона Дмитрия Игоревича Азарова и благодарю за ваш труд. Желаю славной работы на благо жизни и здоровья наших пациентов».

Министр вручил сотрудникам ведомственные награды. В настоящее время в учреждении трудятся порядка 600 медицинских работников, проводится активная работа по привлечению молодых специалистов.

Заведующая консультативно-диагностическим отделением, врач-эндокринолог Виктория Мензелинцева присоединилась к коллективу поликлиники более 20 лет назад.

 «Первым подразделением, куда я пришла по окончанию ординатуры в 2002 году, был дневной стационар. В то время они развивались очень активно, — рассказала Виктория Александровна. — Работала врачом-терапевтом, а затем сменила специализацию на эндокринологию. Если проанализировать, какой поликлиника была тогда и какой стала за эти годы в связи с информатизацией и совершенствованием подходов к работе, очевидно, что основные ценности, задачи, направления для нас не изменились. Главный акцент — и тогда, и сейчас, — на профилактике заболеваний и выявлении факторов риска. На протяжении многих лет я веду Школу для больных сахарным диабетом, участвую в выездных мероприятиях для наших пациентов. У нас замечательный коллектив, коллеги для меня — родные люди. И я очень благодарна каждому, кто научил меня грамотно работать, участвовал в моем становлении, поддерживал словом и делом. Более 10 лет назад и я постепенно стала наставником для молодых врачей — неврологов, кардиологов, офтальмологов. Все аспекты работы — от заполнения медицинской документации до диагностического поиска — познаем в дружественной атмосфере наставничества, учимся друг у друга и вместе растем».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В мероприятии приняли участие более 250 жителей и гостей города.
05 апреля 2023, 17:29
В преддверии Всемирного дня здоровья на самарской набережной прошла профилактическая акция
В мероприятии приняли участие более 250 жителей и гостей города. Здравоохранение
435
За год 21 фельдшер и врач Самарской областной станции скорой медицинской помощи воспользовались мерами социальной поддержки и стали частью коллектива учреждения.
05 апреля 2023, 14:08
Меры поддержки помогают привлекать специалистов в службу скорой медпомощи региона
За год 21 фельдшер и врач Самарской областной станции скорой медицинской помощи воспользовались мерами социальной поддержки и стали частью коллектива... Здравоохранение
461
Медработники приглашают детей и их непривитых родителей защититься от кори с помощью вакцинации.
04 апреля 2023, 22:25
Маленькие жители Самарской области проходят плановые прививки от кори
Медработники приглашают детей и их непривитых родителей защититься от кори с помощью вакцинации. Здравоохранение
574
Здравоохранение
Специалисты оказывают первичную медико-санитарную помощь более 74 тысячам самарцев.
6 апреля 2023  14:07
Самарская городская поликлиника №15 отмечает 75-летие
187
Треть россиян признались, что боятся врачей
6 апреля 2023  12:16
Треть россиян признались, что боятся врачей
174
В мероприятии приняли участие более 250 жителей и гостей города.
5 апреля 2023  17:29
В преддверии Всемирного дня здоровья на самарской набережной прошла профилактическая акция
439
Медработники в Волжском районе выезжают к пациентам на новых автомобилях.
5 апреля 2023  15:36
Оказывать медицинскую помощь жителям Волжского района помогает 21 новый автомобиль
463
За год 21 фельдшер и врач Самарской областной станции скорой медицинской помощи воспользовались мерами социальной поддержки и стали частью коллектива учреждения.
5 апреля 2023  14:08
Меры поддержки помогают привлекать специалистов в службу скорой медпомощи региона
464
Большинство россиян тратят на медицину более 10 тысяч рублей в год
5 апреля 2023  11:28
Большинство россиян тратят на медицину более 10 тысяч рублей в год
392
Медработники приглашают детей и их непривитых родителей защититься от кори с помощью вакцинации.
4 апреля 2023  22:25
Маленькие жители Самарской области проходят плановые прививки от кори
576
Капитальный ремонт и внедрение принципов бережливого производства позволили создать более комфортные и современные условия для пациентов и медработников.
4 апреля 2023  21:30
Юные пациенты тольяттинской поликлиники №2 получают медпомощь в обновленных условиях
615
Старайтесь употреблять больше фруктов, овощей, злаковых продуктов. Уменьшите употребление соли и простых углеводов.
4 апреля 2023  16:09
Самарский врач-кардиолог напомнил о правильных привычках для здоровья сердца и сосудов
518
На базе Сызранской больницы работает подразделение областного онкодиспансера, где пациенты с подозрением на рак проходят уточняющую диагностику.
4 апреля 2023  14:39
Главный онколог региона посетил Сызрань с рабочим визитом
533
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
6107
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
17659
Весь список
В центре внимания
В Самарской области готовность сельхозмашин к посевной составляет 97%
6 апреля 2023  11:21
В Самарской области готовность сельхозмашин к посевной составляет 97%
182
Дмитрий Азаров поделился успешными практиками, реализованными в Самарской области.
5 апреля 2023  20:08
Дмитрий Азаров: Самарской области есть что предложить всей стране в сфере формирования технологического суверенитета
654
Дмитрий Азаров поздравил тольяттинский
5 апреля 2023  10:09
Дмитрий Азаров поздравил тольяттинский "Акрон" с победой над "Динамо" в матче Кубка России
366
произошёл технологический отказ на канализационном коллекторе  в районе улицы Красный Кряжок в Куйбышевском районе
5 апреля 2023  09:48
Произошёл технологический отказ на канализационном коллекторе  в районе улицы Красный Кряжок в Куйбышевском районе
457
В ходе Госсовета было озвучено предложение главы региона о замещении в таксопарках иностранных машин на отечественные автомобили.
4 апреля 2023  22:56
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин по вопросам развития промышленности
1639
Весь список